Marchan por la familia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Unidos por el bien de la familia salieron a las calles más de 10 mil ciudadanos de distintas organizaciones e iglesias que portaban su camiseta blanca para expresar su rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parte de estas parejas.



"Que quede claro: Nuestra manifestación no busca ofender a nadie, respetamos la dignidad de toda persona, independientemente de su forma de vivir y convivir, porque sabemos que ante todo somos seres humanos y hay un lazo fundamental que nos hermana", afirmó Martha de Páez al ofrecer la postura del Frente Nacional de la Familia.Francisco Manuel Duarte Márquez, representante en del Frente Nacional por la Familia Sonora, agradeció la participación ciudadana y la tranquilidad con que se llevó a cabo la manifestación.



"Hermosillo ha alzado la voz. De igual manera que Sonora y, hay que decirlo, México. No se trata de ofender a nadie, no se trata de pelear. Se trata de que nosotros tenemos derecho a decidir cómo educar a nuestros hijos y lo único que pedimos es que se nos respete ese derecho", dijo.Desde las 17:00 horas comenzaron a llegar las familias vestidas de blanco al parque "Francisco I. Madero" para iniciar la marcha en la cual participaron niños, jóvenes y adultos.



El contingente partió a las 18:00 horas por la Serdán hacia el Oriente, para luego dar vuelta a la derecha y tomar la Pino Suárez y llegar a la parte posterior del Museo y Biblioteca de la Unison.



En el Museo de la Unison ya había un templete y sonido, fue alrededor de las 18:30 horas que el primer contingente de personas llegó al lugar, pero durante los siguientes minutos continuaron llegando familias hasta llenar la Pino Suárez desde el Luis Encinas a la calle Niños Héroes y la parte de las escalinatas del museo.Durante una hora se presentaron dos familias para dar su testimonio, también habló Francisco Duarte, coordinador del Frente Nacional por la Familia e Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios.



En datos que presentaron los organizadores del evento señalaron que en Navojoa, Magdalena, Nogales, Guaymas, Obregón también se realizaron marchas, así como en al menos 90 ciudades más del País.