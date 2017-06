Envían a indigentes a su lugar de origen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 350 indigentes, 60 de ellos durante la jornada de ayer, han sido apoyados por el programa Mano Amiga del DIF Hermosillo para regresar a su lugar de origen durante este año, reveló el titular de la dependencia.



Ernesto Molina Rodríguez indicó que más de 2 mil 200 personas en situación de calle han sido atendidas desde que iniciaron las jornadas de Mano Amiga en enero de 2016, y en lo que va de este año se han contabilizado 720.



A alrededor del 48% de las personas beneficiadas, dijo, se les ha apoyado para que retornen a sus casas.



"Además de los servicios de traslado brindamos todo el apoyo existencial y buscamos convencer a las personas, aunque no es nada fácil que dejen la condición de calle, porque muchos de ellos llevan muchos años en esta condición e incluso tienen miedo cambiar", expresó.



El apoyo que se les brinda dentro del programa que se realiza cada quince días en el Centro Hábitat de la colonia Café Combate, añadió, sirve como parte de esa labor para que la persona se reintegre paulatinamente a la sociedad.



Primitivo Rodríguez, de 77 años de edad, forma parte de las 207 personas que la mañana de ayer fueron atendidas y comentó estar agradecido por la labor que el municipio ha realizado y de la cual se ha beneficiado varias veces.



"Ya he venido varias veces, soy de Parral, Chihuahua, vivo en Tijuana, pero me iré a trabajar a Puerto Vallarta, aquí me van a ayudar a irme para allá, pero esta vez no, sino a la próxima, por lo pronto me quedo en la Casa Amiga y ahí la llevo", externó.



El titular de DIF Hermosillo explicó que el no estar en su lugar de origen hace más vulnerables a las personas y tienen más posibilidades de que estén en situación de calle.



Destacó que de los estados del Sur, como Veracruz y Chiapas, son de donde más emigran las personas hacia el Norte del País en busca de trabajo en los campos agrícolas, pero al no tener los recursos suficientes para regresar se arraigan en la ciudad.



Entre los servicios que presta la jornada Mano Amiga se encuentran revisión médica, baño, ropa, alimentación, corte de cabello, se les imprime la CURP y se les paga el boleto de transporte hacia su lugar de origen.



Para las personas que deseen donar ropa para hombre, desde interior, calzado, gorras y cintos, pueden acudir directamente a las oficinas de DIF Hermosillo ubicadas en Gustavo Hodgers, entre Yáñez y Garmendia, en la colonia Modelo.