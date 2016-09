"Abanderadas de la Vida" exponen su testimonio contra el cáncer

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Para mostrarle a las hermosillenses cómo sobrellevar una de las enfermedades más difíciles que les aqueja principalmente a las mujeres, se llevó a cabo la charla "El cáncer no te define", como parte de Expo Salud.Karla Romero, Clemen Elías y Claudia Bonilla, las tres "Abanderadas de la Vida", expusieron su testimonio ante un gran número de mujeres sonorenses que padecen, han padecido o simplemente quieren conocer, desde un punto de vista confiable, lo que verdaderamente significa tener cáncer.Basadas en su experiencia personal, pues las tres han sido víctimas de la enfermedad, explicaron cuales han sido los efectos y retos más difíciles que se han encontrado a lo largo de ocho, nueve y un año de padecimiento, respectivamente."Hay momentos muy críticos, sumamente difíciles", expresó Karla, "pero si constantemente estás en la lucha, es ahí donde está el puntito de esperanza". Uno de los peores momentos de Clemen, según indicó, fue tener que someterse a una serie de quimioterapias, las cuales tuvieron como consecuencia la pérdida del cabello, además de una disminución en la fuerza física."Por otra parte están las molestias, es como estar embarazada, te molestan los malos olores, te pones de mal humor, pero realmente lo que me acababa eran las quimios", acentuó.Otro punto importante, destacó Claudia, no solo fue sufrir la enfermedad, sino ver a su familia, pensar en lo que sus integrantes sentían al verla, mientras ella se mantenía en la lucha contra el cáncer."En mi caso, fue mi mamá la que nunca me dejo sola, ella siempre estuvo conmigo", precisó, "el cáncer es cuestión de actitud, es levantarte todos los días aunque te sientas muy mal, es muy importante que te vean echándole ganas".A manera de consejo para vencerlo, las tres coincidieron en que se tiene que ser fuerte para salir adelante, se debe seguir un tratamiento por más difícil que sea y sobre todo explorarse para poder detectar de forma temprana la enfermedad."No es para alarmarse, creemos que es algo que da fortaleza y te pone otras cosas en el camino, te das cuenta que no es el fin. Vivan la vida, no porque tengan cáncer van a morir", concluyeron.