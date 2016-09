Presenta dermatóloga Villanueva causas del cáncer de piel

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cáncer de piel es el primero de estos padecimientos en incidencia en el mundo, pero la buena noticia es que el 95% de ellos no cuenta con tanta mortandad, señaló Tere Iveth Villanueva Ramos, quien se presentó en la Tercera Edición de Expo Salud de EL IMPARCIAL.



La dermatólogo recordó que el cáncer de piel es un crecimiento desordenado de células malignas de la piel y este cuenta con dos tipos de padecimientos el no melanoma y el melanoma maligno.



“Este cáncer si lo detectamos a tiempo es 100% curable y se puede prevenir en gran medida, dividido en cáncer de piel no melanoma y el melanoma maligno, hay otros pero son menos frecuentes como el linfoma.



“El cáncer de piel ocupa el primer lugar en incidencia en cuanto al cáncer, esto es una realidad en el mundo y en México, pero en este País no hay una estadística confiable de este problema y la razón es porque no impacta la mortalidad”, enfatizó.



El 95% de los casos son cáncer de piel no melanoma, el cual no tiene un importante mortandad, es por eso que casi no se reporta, agregó la doctora, el resto es del melanoma maligno el cual se deriva de los lunares,



En Estados Unidos se registran aproximadamente un millón 200 mil casos nuevos al año de cáncer de piel no melanoma.



Las causas del cáncer de piel es multifactorial, dijo, pero de manera principal es por la exposición al Sol y la radiación ultravioleta y las camas de bronceado.



Dentro de los cuidados básicos destacó Villanueva Ramos que las personas deben de evitar estar en el Sol de entre las 10:00 a las 16:00 horas, que es cuando está el 80% de la radiación de todo el día.



Además se tienen que utilizar bloqueador, el cual con un índice de protección solar de 30 o superior.