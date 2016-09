Ofrece Claudia Wilson secretos para lucir delgados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de cinco secretos para mantenerse delgados fue lo que presentó Claudia Wilson en su exposición realizada en la tercera edición de la Expo Salud.La health & fitness coach habló a detalle de cada uno de los puntos que presentó, los cuales son evitar inflamación, comer lipasa, disminuir el consumo de azúcar, hacer ejercicio y ser conscientes de nuestro cuerpo por dentro y por fuera.“Un desayuno limpio sería pan de cereales con verduras con sus almendras, agua, stevia, snack limpios puede ser una grasa vegetal con verduras, nueces y verduras que darán fibra y energía, son hormonas que te harán sentirte bien al 100%”, señaló.En el tema de inflamación Wilson procura no producirla, la cual se forma de dos maneras, por estrés o por comer mucha azúcar o comida.En la comida de lipasa, la cual sirve para digerir las grasas del cuerpo y esta se puede conseguir en nueces, chia, aceite de coco y aguacate.“En este caso hay que cambiar tu plato y empezar a poner media comida cruda para que te den esa lipasa”, expuso.En cuanto a la disminución de azúcar pidió hacer ejercicio sobre todo si comen frutas, pues estas tienen bastante azúcar.En el cuarto punto pide que hagan 28 minutos de ejercicios a la semana y descansar el resto de los seis días.Y por último, el tema de estar conscientes del cuerpo por dentro y por fuera, el comer en exceso es no respetar su cuerpo.“El hacer dietas tan estrictas, ejercicio exagerado o tomar píldoras no ayuda, no se trata de estar delgados, se trata de darle vida al cuerpo con comida sana”, mencionó.