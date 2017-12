Más alumnos sufren por transporte urbano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El problema de transporte no sólo afecta a alumnos de los Conalep I y III en el Parque Industrial, también estudiantes del Plantel II, ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, aseguraron que hasta una hora esperan la Línea 3.



Con la mano estirada confiando en que el camión se detenga, así se quedan a diario alumnos del Conalep II, pues afirmaron que aunque la unidad venga vacía esta no se detiene para trasladarlos hasta sus colonias.



El director de Conalep II, Jesús Borges, detalló que el problema es constante en los horarios de entrada y salida de ambos turnos, caso que ha generado preocupación en padres de familia.



"Cuando los muchachos salen a tomar el camión ya no los levantan porque vienen llenos y si no se suben entre las 5 y 6 de la mañana ya llegan tarde, porque muchos toman dos camiones.



"En la tarde noche, a la hora de la salida, sucede lo mismo, los camiones no los levantan porque vienen muy llenos y entre más se acerca el tiempo de invierno más temprano las unidades se salen de ruta, o vienen repletos de gente y los dejan en las paradas".



Borges añadió que al igual que los alumnos de los planteles ubicados en el Parque Industrial, los jóvenes de Conalep II caminan desde la colonia Las Quintas hasta el estadio Héctor Espino a esperar la línea que los lleve hasta sus casas, exponiéndose a graves riesgos.



SÓLO UNA LÍNEA PASA



La Línea 3 Reyes es la única ruta que pasa por la parada a las afueras del Conalep II, donde alumnos esperan largos periodos de tiempo para que el camión pase y este no los levante.



"El otro día estábamos aquí y pasó un camión vacío y no nos levantó, al rato pasóel otro igual de vacío y tampoco se paró; hasta el tercer camión se tuvo que parar porque ya éramos algunos los que estábamos esperándolo, no se me hace justo porque pues hasta dos horas hemos perdido por el camión", comentó Sofía Reyes, alumna afectada.



Desde medio día que sale del plantel, el estudiante Julián Rendón ha llegado a esperar hasta las 14:00 horas el transporte, y afirmó que si bien le va, la unidad se para.



"Todo el tiempo nos dejan aquí a esperar de nuevo el camión, hay veces que salimos a medio día y venimos agarrándolo como a las 2 de la tarde, ahorita pasó uno y no nos levantó, y va a tardar mínimo una hora más y a ver si nos quiere subir", aseguró.



Los estudiantes esperan que el problema del transporte se solucione, ya que aseguraron que, al igual que ellos los alumnos de la tarde sufrenporla misma situación y que quizá corren más riesgos por la noche.