Compensan heladas con el calor humano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una pequeña casa de ladrillos inconclusa llega a ser muy fría en las noches, sus techos de teja filtran todo el frío y las pocas cobijas no son suficientes para aminorar la helada, así es la vida diaria de María del Rocío Moreno, en la colonia 4 de Marzo.



La vida ha sido difícil para María del Rocío, quien cada día lucha para sacar a su pequeña hija adelante; pero no ha sido fácil.A pesar de las carencias, María vive feliz en su humilde casa, y aseguró que siempre está contenta pues Dios le da cada día una oportunidad de vida para poder seguir luchando."Ojalá me ayudaran con algo si se puede, con unas cobijas o una despensa, con lo que la gente me pueda ayudar o apoyar serán bienvenidos y bien recibidos; con las rendijas que tiene el techo por ahí todo se moja y entra mucho el frío, ese viento helado", afirmó María.