Niño de 9 años inventa privación de la libertad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para evitar que lo regañara por haber estado seis horas fuera de su casa sin permiso, un niño de 9 años de edad inventó que lo habían privado de la libertad, denuncia que movilizó a las corporaciones policiacas.



En un parte policiaco se indicó que a las 18:10 horas del miércoles se recibió un reporte al 066 que un infante de la colonia Unión de Ladrilleros había sido secuestrado, por lo que requerían de su presencia en las calles Joaquín Gabriel Durán y callejón Sahuaro.



La madre del menor platicó a la autoridad que supuestamente los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, cuando el chiquillo salió de la casa, y al volver le cuestionó en dónde había estado, y éste comentó que un hombre se lo había llevado.



Según el reporte, el menor relató que un hombre desconocido le dijo que se subiera a un pick up blanco, y que a cambio le compraría muchas cosas en la tienda, a lo que el pequeño accedió y la persona se lo llevó a su casa ubicada en la colonia Floresta.



El niño presuntamente afirmó que sabía la ubicación del lugar que se encontraba, por lo que los agentes policiacos, en compañía de la madre y el menor, realizaron un recorrido por la colonia pero no encontraron el lugar, ya que el infante dijo que ya no se acordaba del lugar.



Después de un rato, la madre del niño les dijo a los policías que al parecer su hijo le había mentido, ya que no quería que lo regañara por haber estado fuera de su cada tanto tiempo.