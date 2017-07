Enfrentan el "calorón" en busca del sustento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cuarenta y cinco grados, dos de la tarde. Un par de brazos se levantan apuntando al cielo. Los dedos de las manos aprietan una bolsa plástica de cada lado, mientras los pies avanzan pesados, lentos, sobre el pavimento caliente. "¡Uvaaas!", grita el hombre.



Semáforo en rojo. La tienda es alguna intersección de avenidas de la ciudad; Domingo camina, se seca el sudor con la manga de su camisa y ofrece a los automovilistas las bolsas de bolitas verdes y moradas: Veinte por una, tres por cincuenta.



Semáforo en verde. Domingo Elorza se para bajo la escasa sombra de un árbol y se palpa los bolsillos de su pantalón: Apenas unos 90 pesos. Horas de trabajo, unas ocho, pues su jornada empieza desde las seis, en los campos de uva en Pesqueira.



"Está demasiado duro el solecito", ríe Domingo y se empina un largo trago de su botella con agua, "a mí me pagan lo del día; desde la mañana que nos vamos a cortar, hasta que termino de vender, me están dando 200 pesos, venda lo que venda".



Los 200 pesos no alcanzan para mucho, pero Domingo asegura que es mejor a lo poco o nada que tenía allá en su tierra, en Oaxaca, antes de llegar a Sonora hace nueve años; el trabajo es pesado, "pero pues, no queda de otra". Ya el calor, es lo de menos.



PEDALEANDO DESPACIO



Las piernas de Miguel empujan un triciclo que avanza lento. Es de regla pedalear despacio. Primero, para no cansarse y, luego, para que la gente lo vea y le compre las aguas frescas que hacen olas dentro de los cuatro grandes contenedores que carga.



"Ahorita traigo limonada, jamaica, cebada y tamarindo; el litro está en 25 y el medio en 15", cuenta Miguel Cruz, un joven de 17 años, originario de Toluca; "la de limón es la buena para quitar la sed; mucha gente prefiere comprármela aunque les parezca un poco cara, porque es mejor que ir a comprar un refresco".



Ese sabor es también su favorito y, de vez en cuando, se toma un vaso para calmar la sed que provoca avanzar tantos kilómetros bajo el intenso rayo del Sol: "Pero, ¿qué le vamos a hacer? Así es el trabajo, ¿no? Así se gana el dinero honrado, más que nada".



VENDEN SOMBRA



Una pequeña tienda se alza en la esquina, junto al semáforo. Entre los zumbidos que provocan los carros al pasar, dos mujeres, sombrero calado, mangas largas y paliacate al cuello, caminan vendiendo sombra.



"Los de palma, esos son buenos para el Sol, porque son frescos, se pueden mojar y no les pasa nada", recomienda Esther Martínez, mujer originaria del Estado de México, con la experiencia que una vida ofreciendo sombreros le ha dado.



Empiezan a trabajar en el crucero desde las nueve de la mañana y se van hasta las seis de la tarde. Son una familia de tres; dos hermanas y su padre: "Toda la vida hemos trabajado así, con sombreros; si no es aquí, es en otra parte, en otras ciudades".



Sin embargo, a pesar del intenso calor del verano en Hermosillo, la venta va floja: "Casi no hemos vendido, ni porque hace calor se venden los sombreros; sí sacamos, pero nomás para irla pasando".



Entonces hay que buscarle: "Caminamos desde aquí y a ver hasta dónde llegamos", cuenta Esther, "a veces nos vamos hasta el Centro, cargando unos veinte sombreros, de 50 hasta 250 pesos cada uno. Y bueno, hay veces que tampoco vendemos".



"Ya nos acostumbramos", dice, "el calor es lo de menos".



Recomiendan protegerse bien



Los comerciantes de calle y personas que suelen pasar largas jornadas laborales bajo temperaturas extremas, deben prestar especial atención a los cuidados y precauciones para evitar sufrir un golpe de calor o desarrollar enfermedades de la piel.



“Deben cubrirse con ropa ligera y clara, tomar suero, tratar de descansar en la sombra; si empiezan a sentir mareo, dolor de cabeza o debilidad, tienen que parar inmediatamente y acudir a pedir ayuda”, recomendó Germán Tirado, médico general de la Cruz Roja.



Lo anterior, porque podrían ser éstos los primeros síntomas de un golpe de calor.



“Es una falla del cuerpo a la hora de regular la temperatura interna; el cuerpo no puede, la presión baja al suelo y es cuando se desmaya la persona. A veces, si no es atendido a tiempo, ni se les ponen líquidos, fallecen”, afirmó el especialista, ya que una persona que ha sufrido un golpe de calor, no tiene más de una hora para lograr ser trasladado a un hospital.



Las recomendaciones incluyen también evitar, dentro de lo posible, las horas pico de Sol, que van de las 12:00 a las 16:00 horas del día, por lo menos durante esta temporada.