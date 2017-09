Le dijeron que su hijo no iba a caminar, pero ya lo hace con andadera

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Paso a paso, con una pequeña andadera, es como se traslada de un lado a otro Juan Pablo Escalante Hernández, un pequeño de 2 años y 11 meses, para convivir con sus compañeros y maestras del CAME 13.



La vida de Juan Pablo parecía ir normal hasta que a la edad de 6 meses fue diagnosticado con agenesia de cuerpo calloso, enfermedad que ha enfrentado junto a su madre Rosalía Hernández, que ha luchado para que su pequeño tenga una mejor calidad de vida.



Una gran tristeza invadía a la familia del pequeño cuando recibió el alarmante diagnóstico: No podría volver a caminar. Pero ahora otro panorama pinta para el pequeño que, gracias a las terapias recibidas en CAME 13, poco a poco ha podido dar pasos con su andadera.



"Mi hijo tenía como 6 meses cuando le detectaron la agenesia de cuerpo calloso y ha tenido mucha mejoría, porque me dijeron que no iba a caminar por el problema que tenía.



"Pero con las terapias constantes ahorita ya camina en el andador porque dice la doctora que todo va a ser normal, que va a dejar la andadera porque va a poder caminar", comentó Rosalía Hernández, madre del menor.



Al principio, para Rosalía fue un duro golpe recibir la noticia de lo que le esperaría a su hijo, pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta del gran avance que ha tenido su pequeño en las terapias que ha recibido.



"Para mí fue difícil, no te explicas el porqué las cosas, pero con el paso de los días empiezas a sobrellevar las cosas y hay mejoras, que es ganancia".



El niño ahora tiene una mejor calidad de vida y alegremente, junto a su madre, sigue luchando para mejorar su condición y así demostrar que hay que creer en milagros.