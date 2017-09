Agradecen abuelitos ayuda tras sufrir robo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras varios días de haber sufrido un robo que los dejó sin provisiones, voluntarios de la Casa Hogar Madre Amable agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante toda la semana por parte de la comunidad hermosillense.



La madrugada del pasado sábado los amantes de lo ajeno se introdujeron al albergue y se llevaron la despensa y artículos de higiene de los abuelitos.



Alma Salcedo, directora de la casa hogar, comentó que han sido grandes donaciones en especie para ayudar a los ancianitos que habitan la casa hogar.



"De todo nos ha llegado gracias a Dios y hasta un poquito más, mucho ha respondido la comunidad e incluso había mucha gente que no conocía este lugar y llegan y dicen que cómo pudo haber pasado eso y se he han comprometido a cada mes donar algo", aseguró.



Salcedo comentó que la mayoría de las veces tienen que tocar puertas para recibir donativos, y a pesar de que el robo de la semana pasada fue un duro golpe, resultó un detonante para aumentar la ayuda al albergue.



"Desgraciadamente por algo malo, sale algo bueno, y personas de todos los niveles económicos han donado, hasta el que menos tiene ha puesto su granito de arena.



"La gente es muy sensible a este tipo de cosas, estamos infinitamente agradecidos en nombre de todos los ancianitos y del personal porque nosotros sufrimos junto con ellos", aseguró Alma Salcedo.



Aunque casa hogar Madre Amable se ha ido recuperando poco a poco del hurto sufrido el pasado viernes, aún siguen recibiendo las donaciones de la gente que en su enorme bondad desee ayudar a una población tan vulnerable como son las personas de la tercera edad.