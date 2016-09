Un "acelerón" lo salva de colapso de pavimento

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Acelerar el vehículo que conducía, salvó a Isaí Ávila de un gran susto que se pudo convertir en algo mayor.



Alrededor de las 11:00 horas de ayer, el chofer de UBER se dirigía al aeropuerto a dejar a un pasajero, y cuando iba sobre el bulevar García Morales y República de Cuba sintió algo extraño, un movimiento inexplicable.



El pavimento se hundió e hizo un socavón de cuatro metros de profundidad y cinco de radio.



"Justo cuando íbamos pasando por esa zona se comenzó a hundir el pavimento, y si no hubiera acelerado nos hubiéramos hundido junto con la calle", contó.



El percance solamente ocasionó daños materiales en el carro tipo sedán blanco, ya que se le aplastó la defensa y un rin.



"La verdad me sentía muy asustado porque fueron segundos de diferencia, si no hubiera reaccionado otra cosa sería porque uno nunca piensa que cuando vas manejando se va a hundir el pavimento, obviamente esto nos agarró de sorpresa y claro que nos asustamos mucho", manifestó.



Isaí Ávila dijo que elementos de Tránsito Municipal le mencionaron que el Ayuntamiento no se hace cargo de los daños, por lo que él correrá con todo los gastos.



Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar y pusieron señalamiento alrededor del socavón, por lo que en esa parte del bulevar García Morales solamente quedaron dos carriles de circulación disponibles.