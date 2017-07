Viven en riesgo por los "diablitos"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En peligro constante viven los habitantes de las invasiones debido a las conexiones eléctricas irregulares con que cuentan y que al menor error les podrían hasta costar la vida.



Durante décadas cientos de familias en Hermosillo han permanecido en asentamientos que no cuentan con servicios públicos, pero se las ingenian para realizar conexiones apócrifas que en ocasiones han tenido consecuencias fatales.



Tal es el caso de Patricia, de 26 años de edad, quien el pasado jueves falleció al sufrir una descarga eléctrica cuando intentaba conectarse de manera irregular en la invasión San Isidro, del Poblado Miguel Alemán.



A los residentes de las colonias que se encuentran en vías de regularización no les queda otra opción más que adaptarse a las necesidades, como María del Carmen, quien desde hace dos años y medio vive en la invasión Tres Reinas.



"No nos queda de otra, no tenemos para dónde irnos, y tampoco tenemos buena conexión porque no tenemos cable bueno, hay gente que sí tiene cable bueno y pueden poner hasta minisplit, a nosotros no nos levanta la luz", dijo.



LES SALE CARO



La hermosillense destacó que tuvieron que pagar más de 4 mil pesos por 350 metros de cableado usado y con pegaduras, ya que comprar uno nuevo les costaba más del doble y apenas tienen para subsistir, por lo que la electricidad que reciben es deficiente.



El poste de electricidad más cercano a la invasión Tres Reinas se localiza aproximadamente a 150 metros de la primera vivienda, y de ahí es de donde se conectan las decenas de casas construidas en su mayoría de cartón y madera, por medio de "diablitos".



Guillermina Romero, residente en la Tres Reinas desde hace más de cuatro años, destacó que no todo es "vida y dulzura", ya que muchos de sus vecinos han sufrido descargas eléctricas por no tener las precauciones adecuadas.



"Ha habido cortos también y se han quemado casas, y cuando llueve mucho y hace mucho viento se nos va la luz, hemos durado hasta tres días sin luz y salte para afuera por el calor, porque no se aguanta", externó.



Pero si se llegara a presentar algún problema en las conexiones, agregó, hay dos o tres personas en la colonia que arreglan ese tipo de cuestiones y son "expertos" en las conexiones de electricidad.



PIDEN PRECAUCIÓN



Francisco Matty Ortega, subdirector de la Unidad Municipal de Protección Civil, destacó que aunque no avala este tipo de acciones, es muy importante que la persona conozca de electricidad, ya que es de alta peligrosidad y debe de prevalecer la seguridad.



"Deben de utilizar el equipo de protección para evitar una descarga y ver el tipo de material que utilizan, que en ocasiones resulta ser más peligroso, ya que utilizan cualquier tipo de conductor, se conectan con alambres sin aislante, con diversos tipos de metales, incluso cableado telefónico", apuntó.