Piden a Aguah dar transparencia a deuda vencida

Mayor transparencia en la información de la cartera vencida cobrable de Agua de Hermosillo es lo que piden regidores de oposición y la Unión de Usuarios, ante la propuesta de cancelar la cartera de más de cinco años sin pagar.



La cartera vencida de Aguah es de mil 400 millones de pesos y, de acuerdo a loinformado por el organismo operador, se analiza dejar como incobrables 700 millones de pesos porque correspondena cuentas de lotes baldíos o viviendas abandonadas que no generan consumo.



La autoridad municipal es responsable de la situación actual de la cartera vencida de Aguah por la ineficiencia para canalizar al usuario hacia el compromiso y obligación de pagar el servicio, expuso Ignacio Peinado Luna, representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo.



"La autoridad municipal, sobre todo en Hermosillo, debería enfocar un plan de trabajo direccionado precisamente a recuperar la cartera vencida, pero en serio, no simulaciones: Se necesita un operativo que realmente sea efectivo", afirmó.



Martín Zalazar Zavala, presidente de Canacope Hermosillo consideró que la percepción es que se está dando un carpetazo a las cuentas. "Entonces pediría que agoten todas las vías para recuperar esa cartera, es decir, ejecutar procesos judiciales, embargos", dijo.



Transparencia



"Lo primero es tener mucha transparencia no únicamente en la cartera vencida, nos han dicho que hay un porcentaje de cartera irrecuperable y que cancelarla les iba a permitir tener una cartera real y hacer un plan para recuperar la cartera", expuso Rosa Elena Trujillo, regidora de Movimiento Ciudadano.



El regidor de Morena, Pedro Rivera Sinohui, dijo que si se muestra que esta parte de la carteraes irrecuperable, estaría a favor de cancelarla.Es necesario hacer una depuración de la cartera vencida para verificar la cartera cobrable del organismo operador de Agua de Hermosillo y que la deuda no incremente, explicó el presidente municipal de Hermosillo.



Manuel Ignacio Acosta indicó que hay 700 millones de pesos que son de cuentas que no tienen consumo por ser terrenos baldíos o casas abandonadas, por lo que no se podría cobrar.



“Hay una irresponsabilidad contable porque administrativamente se fue dejando, hay terrenos baldíos, casas abandonadas que por años han estado debiendo, no quiere decir que es un usuario al que no se pueda cobrar”, aclaró.



“Los que deben más de 24 meses ni se vuelven a reconectar, se tiene que hacer una depuración y definir por qué es incobrable, no porque haya privilegios, en colonias de prestigio no había medidores y se les cobraba por estimaciones”, dijo.