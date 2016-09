Bloqueo en Los Jardines por falta de luz

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde las 19:00 horas, habitantes de la colonia Los Jardines mantienen cerrado el paso de la avenida Domingo Olivares, en el cruce con la calle San Pedro, ya que no han obtenido una respuesta favorable por parte de las autoridades ante la falta de energía eléctrica.



Y es que fue alrededor de las 3:00 horas de hoy, cuando se quedaron sin el servicio a causa de los fuertes vientos provocados por el paso de "Newton".



Los vecinos señalan que durante la mañana, personal de la CFE acudió al lugar, pero no volvieron para hacer la reparación necesaria; y que incluso les respondieron que sólo estaban laborando 100 elementos.



"Ya se nos echó a perder la comida, los niños no aguatan el calor, hay muchos moscos e incluso habemos personas que dependemos de insulina, la hemos mantenido con hielo, pero también se echará a perder", manifestaron.



Exigen a la autoridad se les repare pronto el servicio de energía eléctrica, de lo contrario continuarán con el bloqueo en la rúa.