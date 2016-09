Hacen peritaje en bodega contigua a la guardería ABC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las instalaciones de la bodega contigua a la guardería ABC se encuentran cerradas por elementos de la Policía Estatal y Municipal, ya que se está llevando un peritaje, los padres aseguraron estar en desacuerdo con esta acción y exigen a las autoridades que se detenga.



Los vecinos de esta zona afirmaron que desde el pasado sábado se ha observado movimiento en el lugar, pero hoy en la mañana amaneció acordonada el área de las calles aledañas.



Julia Escalante, madre ABC indicó que no estaban de acuerdo en el peritaje porque ya no confiaban en la organización LWG, quienes en el 2014 estuvieron varias horas en las instalaciones de la bodega y de donde no salieron resultados para los padres.



"En ese momento estuvimos en desacuerdo con el peritaje, dimos un rotundo no y ahora por medio de los vecinos nos enteramos que llegaron gente extranjera e incluso adentro está gente de PGR, encontramos gente del ejército acordonando el área y no nos quieren dar información", recalcó.



Elementos policiales detuvieron el ingreso de los padres a las instalaciones de la guardería.