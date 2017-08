Colocan primera piedra del Centro de Oncología San José

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el objetivo de brindar atención a personas que se encuentran en tratamiento para combatir algún tipo de cáncer, se llevó a cabo la colocación de la primera piedra del Centro de Oncología San José de Sonora.



Se espera que la fecha de inicio de operaciones sea en julio del 2018, lo cual será para beneficio de toda la región Noroeste, en particular la de los hermosillenses.



"Sonora se pone a la vanguardia no sólo a nivel nacional sino mundial para brindar esperanza de vida a la población, expresó el director del general del grupo médico San José, Jorge Román Sicairos.



El Centro brindará los servicios de radiocirugía, braquiterapia de 18 canales, área de aplicación de quimioterapia, radiofarmacia, medicina nuclear, PET/CT que consiste en escabel del cuerpo completo para determinar diagnósticos y control de cáncer, así como otros padecimientos.



De igual manera contará con acelerador Elektra, máquina que cubrirá pacientes pediátricos y adultos y un tomógrafo de 512 cortes.



Por su parte, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano comentó que este lugar va a traer alivio a personas con problemas de esta índole.



"Vamos a tener la gran oportunidad de ya no irnos a otro lado y que alguien que no tenga accesos a estos servicios puedan tenerlos aquí", manifestó.