Exceso de velocidad ha dejado 5 muertos en carretera a Kino

HERMOSILLO,Sonora(GH)

En un período de 19 días un total de cinco personas han perdido la vida en accidentes de tránsito ocurridos sobre la carretera a Bahía de Kino según Tránsito Municipal, el motivo principal es conducir a exceso de velocidad.



Invadir la rúa opuesta al sentido en el que se avanza o hacer uso del acotamiento para desplazarse como si fuera un carril de circulación, aunado a exceder los límites de velocidad permitidos, es la falla vial que de manera constante cobra vidas, externó la corporación.



NO ES DE CUATRO CARRILES



Janneth Elena Pérez Morales, directora de Tránsito Municipal en Hermosillo, subrayó en la rueda de prensa de los lunes que la vía que conecta a la ciudad con Bahía de Kino y otras poblaciones de la Costa no es de cuatro carriles.



"Les recuerdo que la carretera es de dos carriles, uno para cada sentido con su acotamiento", explicó Pérez Morales, "pero muchas personas conducen por el acotamiento, aún cuando no es un carril de circulación, salvo para uso por cualquier desperfecto mecánico".



Los conductores deben...



Puntualizó que el deber de un conductor no sólo es tratar de manejar a la defensiva, es decir con el objetivo de evitar chocar, sino que también debe conducir tomando en cuenta la imprudencia de otras personas.



"Muchos de los accidentes o hechos de tránsito que se presentan en las carreteras son debido principalmente al factor humano, ya sea conductor, motociclista o peatón, pero también puede deberse a la vía o al clima", detalló.



Pérez Morales recalcó que la responsabilidad y educación vial comienzan dentro del hogar, por lo que recomendó a los padres enseñar valores a sus hijos, para evitar perder la vida o provocar daños a terceros.