Aterra inseguridad en Sahuaro Final

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aterrados por la inseguridad que se vive en la colonia dijeron estar los vecinos de la colonia Sahuaro Final, debido a múltiples robos, asaltos, supuestos abusos sexuales a mujeres y el apuñalamiento de una mujer en su propia casa tras robarle.



La mañana de ayer un grupo numeroso de vecinos se reunieron para expresar a esta Casa Editorial la cantidad de "fechorías" que los delincuentes hacen al Norponiente de Hermosillo, ya que en la zona hay varios refugios delincuenciales reforzados por la deficiencia en el alumbrado público y la impunidad.



Marisela, quien reside en la colonia desde hace 15 años, comentó que la gran cantidad de lotes baldíos que hay en la zona, contribuyen a que la delincuencia prevalezca, en especial un terreno que está ubicado en las calles Ángel Arreola y Bacobampo.



"Hay muchos baldíos en los que se meten los cholos, ya estamos enfadados, más en este lote, ya van dos veces que han querido abusar de dos jovencitas, el viernes pasado jalaron a la hija de una amiga y la metieron ahí en un hoyo y la golpearon, si no se safa a tiempo quién sabe lo que le hubieran hecho", dijo.



Ya no hay palabras con qué pedir para que pongan el alumbrado, agregó, y que limpien los baldíos, que es donde se meten los delincuentes a consumir drogas y esconderse para robar a los transeúntes y molestar a las mujeres amparados en la oscuridad.



Una mujer de 51 años de edad, de viva voz relató el día en la que fue atacada brutalmente por un presunto delincuente que allanó su vivienda, la amenazó, golpeó, robó y posteriormente apuñaló en la sala de su casa, donde quedó inconsciente durante media hora.



"Yo me levanté el jueves (30 de noviembre) a las 06:00 de la mañana y salí al patio para sacar la basura. Estaba sola porque mi esposo estaba trabajando y se me hizo fácil salir porque nunca me había pasado nada, pero cuando abrí la puerta ya estaba el ‘amigo’ ahí, todo de negro y encapuchado", recordó.



Tras amenazarla, golpearla y robarle, dijo, quedó inconsciente y con una herida en el abdomen, la cual logrósuperartras una riesgosa operación.



Como ésta, son varias las agresiones que los colonos dicen padecer y señalan que no tienen el apoyo de las autoridades.