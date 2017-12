Se "cuela" el viento entre paredes y techo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una casa con paredes de lonas y techos de cartón asoma de entre un cerco de carrizo; esta alberga a una familia humilde pero trabajadora y con muchas necesidades al igual que muchas en el sector.



Gabriela García lavaba ropa mientras explicaba que la mayoría de las personas en la invasión Las Peredas tienen muchas necesidades: Niños sin calzado, con falta de ropa y cobijas para aguantar el frío en esta temporada.



Aunque no se han registrado muy bajas temperaturas en Hermosillo, Gabriela y su familia lo han sentido mucho, pues no cuentan con las suficientes cobijas y prendas de invierno para cubrirse del frío.



"Estoy viviendo con mi hermana, porque es prestado y casi no vienen a ayudarnos; nos hacen muchas cosas falta, como despensa y ropa y no lo ocupo sólo yo, somos algunas las que necesitamos ayuda; hay mamás aquí que tienen muchos niños", comentó Gabriela.



La casa de Gabriela no es muy abrigadora, las paredes son de lona y ya se encuentran agujereadas, es por ahí donde el frío entra en las noches, e intentar hacer fogatas no es opción en esta parte de la ciudad.



"En años pasados sí ha hecho mucho frío y en este año pues más o menos, y aquí no podemos hacer fogatas porque se queman todas las casas y ahí nos tapamos con lo que tenemos prácticamente.



"Es mucha la necesidad que hay aquí y nosotros nos las vemos duras para comprar las cosas del día y para mantener a mi niño; ojalá nos ayuden con cobijas, despensa, lo que sea, pero que sea a todos", afirmó.



Al igual que Gabriela, hay mucha gente con necesidad que no tienen un suéter o una cobija para ahuyentar el frío y mantenerse calientes para poder evitar enfermedades.