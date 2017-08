Batallan a diario con calles empedradas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Cerca de diez colonias en la zona Centro de Hermosillo mantienen algunas vialidades empedradas, lo que ha causado grandes dificultades a los vecinos del primer cuadro de la ciudad.



Los residentes de estas colonias, quienes en su mayoría son adultos y adultos mayores, han reportado la problemática desde hace muchos años, pues aseguraron que cada vez se vuelve más peligroso para transitar.



El señor Alfredo Ríos ha vivido sus más de 60 años de vida en la colonia Cerro de la Campana y en ese tiempo no ha visto mejora en las vialidades, pues las que se ubican más cercanas al cerro son las que se encuentran en peor estado y cuentan con empedrado.



"Es muy viejo el barrio y no le han dado una ‘manita de gato’, el empedrado está en muy mal estado y es muy difícil caminar, sobre todo para los que están más mayores, son los que más batallan", comentó.



ZONAS EMPEDRADAS



Colonias como El Mariachi, Villa de Seris, 5 de Mayo, Cerro de la Campana y El Jito, son sólo algunos ejemplos de los barrios más antiguos que mantienen esta condición en las calles.



Las calles Ures, Costa Rica, Ranchito y Ónavas en la colonia El Mariachi cuentan con empedrado, y aunque vecinos han solicitado que éste sea retirado y coloquen pavimento, la solución queda sólo en promesas, mencionó la señora Lorenia Oloño.



"Las calles están pésimas, el empedrado ni se diga, está más para arriba y es donde vive más gente mayor y a ellos se les complica mucho caminar por ahí, en cada administración es la misma y nomás prometen y no cumplen", expresó.



Las lluvias y el tránsito vehicular han desgastado el poco concreto que se encuentra entre las piedras, los vecinos además de subir y bajar de vialidades altas, tienen que lidiar con el camino irregular que les exige un esfuerzo mayor a sus piernas.



El señor Francisco Salazar, habitante de El Mariachi, comentó que por las calles de su colonia ha visto a varias personas que se doblan el tobillo y se caen debido a las piedras de las calles, por lo que hizo un llamado a las autoridades a atender la problemática.



"Yo ando caminando y con el bastón porque necesito ir viendo dónde voy a pisar porque si no me caigo, tengo que ir con cuidado, no me he caído, pero sí he visto a gente que se ha caído", platicó.



Los adultos mayores son los más afectados, pues debido a que el mal estado de las banquetas obliga al peatón a caminar por las calles, el camino irregular ha causado diversos accidentes.



"Yo he visto que pasan las señoras que algunas traen unas chanclas en una bolsa y se las ponen para bajar y luego se cambian los zapatos, se han roto las medias y hasta los tobillos, es muy peligroso", indicó el señor Roberto Carrillo.



Los habitantes de estas colonias céntricas aseguraron que aunque el empedrado le da una imagen agradable a los barrios, también ha causado diversos accidentes, por lo que prefieren el pavimento.



"Hemos pedido muchas veces que nos quiten el empedrado, es muy peligroso, las colonias son viejas y así se han ido quedando, deberían de ir renovando las calles para que no se queden antiguas", recalcó una vecina de la colonia Centro.