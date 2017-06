Aumenta 36.36% número de muertes en hechos de tránsito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las muertes en hechos de tránsito ocurridas este año en Hermosillo aumentaron un 36.36% con respecto al 2016, luego de que en los primeros seis meses del año pasado se registraron 22 muertes por accidente, contra 30 que iban hasta ayer.



De acuerdo a los datos proporcionados por Seguridad Pública Municipal, 20 de las 30 muertes por accidente contabilizadas durante este año ocurrieron en las zonas rurales de la ciudad y la causa más común es el conducir con exceso de velocidad.



Las tres muertes registradas este mes ocurrieron en dos hechos distintos durante la noche del sábado y la mañana del domingo.



A las 21:35 horas del sábado, dos jóvenes de 24 y 25 años de edad perdieron la vida al impactarse la motocicleta en la que viajaban con un automóvil, sobre la carretera 100, mientras ambos vehículos circulaban de Poniente a Oriente.



Según Tránsito Municipal, al parecer el factor principal fue la imprudencia y el exceso de velocidad, ya que las víctimas transitaban sobre el acotamiento e intentaron virar hacia su izquierda cortándole el paso al vehículo que iba en su carril.



Otro joven de 18 años de edad falleció alrededor de las 06:10 horas del domingo, cuando el vehículo que conducía se volcó en las calles Reforma y Nácori Grande, mientras que su acompañante de 17 años resultó con varias lesiones.



Pide respetar ley



Janneth Elena Pérez Morales, directora de Tránsito Municipal, lamentó los hechos ocurridos el pasado fin de semana y recomendó a la comunidad hermosillense respetar el Reglamento y Ley de Tránsito para evitar accidentes.



"Los valores y la educación están en casa, como padres de familia debemos platicar con nuestros hijos y hacerles ver las consecuencias de no conducir responsablemente o de tomar y conducir a exceso de velocidad, de no utilizar el cinturón y usar el celular al conducir", dijo.



No se trata de que las personas no se diviertan, agregó, sino que se haga con responsabilidad, ya que se debe valorar la vida propia y la de los demás, y el conducir con exceso de velocidad hace la diferencia en las consecuencias que dejan un hecho de tránsito.