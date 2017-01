No se tolerarán actos vandálicos: Alcalde

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: Rodolfo Gil

Foto: Rodolfo Gil

Foto: Rodolfo Gil

No se van a tolerar los actos vandálicos en Hermosillo, aseveró el presidente municipal, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, tras los disturbios registrados ayer en el Norte de la Ciudad.El alcalde lamentó los disturbios registrados anoche en los comercios de Solidaridad y Progreso.Señaló que la inconformidad ciudadana no debe ser utilizada por personas que tienen otros fines que dañan a terceros o para confundir la protesta de la comunidad que es por una causa noble."Hay coordinación ente todas las instalaciones policiacas y no vamos a permitir ningún acto de vandalismo ni en los comercios ni en la vía pública", manifestó.