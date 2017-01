Siempre quiso ser policía y lo cumplió

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un ejemplo de lucha, dedicación y responsabilidad, representa para el Departamento de Seguridad Pública de Hermosillo el policía raso, Omar Adolfo Solano Encinas, quien a sus 29 años de edad, forma parte de un grupo reducido de formadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal.



Siguiendo el ejemplo de algunos miembros de su familia, el oficial Solano Encinas siguió sus instintos e ingresó al Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (Isspe), aunque el camino para llegar ahí no fue fácil.



"Cuando tenía 18 años quise ingresar al instituto, pero no se me permitió, fue en la época cuando empezaron a abatir policías, y no me dejaron, sobre todo porque tener un familiar dentro de la corporación y siempre era el estar al pendiente, los nervios por la situación", dijo.



Entre la euforia que ocasionó la adolescencia y las ganas de "comerse al mundo", el hoy policía preventivo se inició de lleno en el deporte y en iniciar una licenciatura que final de cuentas, no era lo que esperaba y la dejó trunca, ya que lo que siempre anheló fue ser policía.



Fue aproximadamente en el 2010 cuando el joven recién egresado del Isspe se sumó a las filas de Seguridad Pública Municipal, donde le dieron la oportunidad de estudiar la licenciatura en Derecho, misma que culminó en junio de 2015.



"Gracias a Dios aquí me he hecho policía, aquí he aprendido, he evolucionado, he madurado y este mismo trabajo me dio mis estudios, me está dando mi hogar y estoy muy agradecido".



"Me marqué una meta de que a los cinco años de entrar a la corporación obtendría un ascenso y lo he logrado", dijo, "y he aprendido a tener mucha paciencia, control y aprender de las personas con mayor experiencia y de las circunstancias que se viven al día".



Hoy en día el policía Solano Encinas es uno de los siete formadores certificados del Protocolo del Primer Respondiente enfocado en el Nuevos Sistema de Justicia Penal que hay en Hermosillo, así como uno de los organizadores del torneo deportivo en el marco del Día del Policía, labor que le deja una gran satisfacción.



"Recomiendo a los jóvenes que quieren esta profesión que si van a entrar, que sea por vocación, por querer servir y ayudar a la comunidad, y no por que quieran verse bonitos con el uniforme".



"Y que estén conscientes de que no se harán ricos y que será un sacrificio para ellos y su familia, pero que valdrá mucho la pena".