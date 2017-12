Lucha Vicente contra el frío y la adversidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una caída de más de cinco metros de altura lo dejó sin la posibilidad de poder continuar su trabajo como albañil, por lo que desde hace más de un año Vicente Miranda sortea el frío y la suerte acompañado de su hijo de 14 años.



Desde hace siete años ambos viven en la invasión Alcatraces, Vicente no puede trabajar y a diario sale a recolectar botes, escombro y a limpiar propiedades para ganar un poco de dinero.



"Hace un año me caí arreglando un poste, me dio una descarga y me quebré la pierna, el pie y el brazo, me pusieron unas placas y no puedo caminar bien, salgo con una silla de ruedas a ver dónde puedo trabajar", platicó.



Vicente afirmó que hace unos días una conocida le regaló dos cobijas para él y su hijo, pero ahora que el frío empieza a manifestarse, esas cobijas no son suficientes.



Ambos viven en una casa elaborada con cartón, lonas y madera, que aunque ha sido su hogar por más de siete años, en ocasiones las delgadas paredes y el techo improvisado no son suficientes para refugiarlos de la lluvia y el frío.