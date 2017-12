Achacan el accidente a varios factores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un automóvil que presuntamente circulaba en sentido contrario, deficiencias en alumbrado público y falta de señalamientos viales, pudieron haber sido causas de que ocurriera el atropellamiento de dos mujeres que perdieron la vida el pasado domingo.



De acuerdo a información proporcionada por familiares y amigos de las víctimas, eran alrededor de las 21:00 horas, cuando Adelaida, de 57 años de edad, y Margarita Eduwiges, de 54 años, se bajaron de un camión de la Línea 10, en compañía de la hija de la primera.



En las calles De los Yaquis y Lázaro Mercado, de la colonia Sahuaro Final, las mujeres, después de bajarse del transporte, intentaron cruzar la primera avenida, de Sur a Norte.



"Su hija dice que cuando cruzaron no venía carro, y por eso se cruzaron, pero cuando ella iba a subir la guarnición oyó el grito y cuando volteó vio que el carro le estaba pasando por encima a su madre", relató Julieta García Mexicano.



Con lágrimas en los ojos, Julieta relató que son varios años de amistad los que la unían a Adelaida y su familia, al igual que a Margarita, a quienes cada domingo les gustaba salir a pasear, pero nunca se imaginaron que terminaría en tragedia.



"Queremos que se haga justicia, no es justo, son dos personas las que fallecieron ahí, es lo único que pedimos, que se haga justicia y que se presente la persona que lo hizo, por su propio bien, su conciencia si es que tiene", dijo.



Itsamar, nuera de Margarita, una de las víctimas del percance, señaló que en el cruce donde su suegra perdió la vida, desde hace varios meses no hay alumbrado público y los señalamientos no se ven bien, incluso se confunde porque la calle Lázaro Mercado es de un solo sentido.



"No hay ni ‘frenón’ del carro ni nada, como que les pasó por encima; es que ahí está muy oscuro y no se ve que es de un solo sentido, incluso dicen los testigos que vieron que el camión de pasajeros venía en sentido contrario por la Lázaro Mercado y por eso iba rápido a meterse a la De los Yaquis y atropelló a mi suegra y la señora", reveló.



Vecinos y comerciantes del lugar aseguraron que en ese crucero ocurren muchos accidentes, en su mayoría por transitar a altas velocidades y no respetar los altos de cortesía, pero porque no se alcanzan a ver y no hay líneas viales.



SE ANALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE SEMÁFORO



Por Tanya Vásquez



El alcalde de Hermosillo afirmó que se revisaría la posibilidad de instalar un semáforo en el cruce de Lázaro Mercado y avenida De los Yaquis, después que dos mujeres perdieran la vida tras ser atropelladas la noche del domingo.



Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez recalcó que vecinos del sector han reportado vehículos que transitan a exceso de velocidad, por lo que hizo un llamado a tomar precauciones al conducir, sobre todo en estas fechas.



“Aquí lo que se requiere inicialmente es mucha más responsabilidad y conciencia, que al subirnos a un vehículos estamos usando un arma potencial y que no es opción ir manejando y chateando, manejar a exceso de velocidad o con alcohol”, aseveró.



Usuarios de redes sociales manifestaron que el principal problema en esta zona es la falta de iluminación, pues además de que los vehículos transitan a exceso de velocidad, algunas luminarias no funcionan.



Acosta Gutiérrez aseguró que desde hace unas semanas se inició con la conversión de alumbrado en este sector, principalmente en las colonias Sahuaro Indeco y Álvaro Obregón, para continuar con Sahauro Final.



“Se tienen que hacer estudios en la pavimentación y en una parte importante del Sahuaro, se empezó a iluminar Sahauro Indeco y Álvaro Obregón y seguiremos, haremos un estudio y análisis para ver si es necesario un semáforo”, detalló.