Anuncian reapertura de casetas de Policía en colonias conflictivas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de ocho casetas de Policía se reabrirán próximamente en las colonias de mayor reincidencia delictiva de Hermosillo, de las cuales dos de ellas ya están en funcionamiento, y seis centrales ambulantes recorrerán las colonias de más conflicto, informó el Comisario de Seguridad Pública Municipal.



Ramsés Arce Fierro explicó que el proyecto tiene la finalidad de reducir el índice delictivo en la capital sonorense, y crear un vínculo más estrecho con la comunidad para así poder brindar mayor seguridad.



"El objetivo siempre ha sido mantener un encuentro más cercano con la ciudadanía, y tener una representación de la corporación en esos sectores en donde se consideró en su momento, que era una zona de reincidencia y que requería la presencia permanente del personal policial", dijo.



Fue hace aproximadamente 12 años cuando se iniciaron las centrales policiacas en colonias como Las Diligencias, Real de Minas, Bella Vista y El Mariachi, agregó, pero en el transcurso del sexenio anterior fueron decayendo.



INCLUYEN PARQUE MADERO



Arce Fierro recalcó que después de una escrupulosa valoración, el actual alcalde tomó la decisión de restaurar las centrales para ponerlas en funcionamiento lo antes posible, incluyendo las dos casetas de policía que se encuentran en el interior del Parque Madero.



"Originalmente fueron creadas ocho casetas: La central 29, es la que está enseguida de la Ciudad de los Niños, es la única que se encontraba en funcionamiento, ya se le dio una restaurada y se encuentra operando con personal ahí.



"Tenemos la Central 13, en la colonia El Mariachi; la central 28, se encuentra en la colonia Bella Vista, entre la Metalera y Amapolas; las centrales 26 y 27, que se encuentran en Prados del Sol y Bugambilias; la Central 32, que se encuentra en la Jacinto López; y la central de Las Minitas", detalló.



Otra de las centrales que ya se encuentra en funcionamiento es la que está en el Real del Alamito, al igual que las dos del parque Madero, la cual es usada como estación para los elementos que están vigilando dentro del parque, según añadió el comisario.



FUNCIONABAN MAL



En un recorrido que se realizó en dichas colonias, los ciudadanos manifestaron su inconformidad ante el supuesto mal funcionamiento de las centrales, que según ellos "no sacaban del apuro a nadie".



José Luis Juárez, residente de Real de Minas desde hace más de 15 años, platicó que la Central de Policía que se ubicaba sobre la calle Rito de la Cruz Gómez y Mina La Bonancita, jamás cumplió su función, y al poco tiempo de inaugurarla fue abandonada y después vandalizada por la misma delincuencia.



"Cuando la abrieron nunca estuvo en funcionamiento y la cerraron definitivamente, habían puesto hasta aires, pero se los robaron, se robaron las tuberías, la puerta, pusieron una puerta de fierro y también se la llevaron, la pusieron ‘deoquis’ y no benefició mas que a los ladrones", dijo.



En la colonia Bella Vista, ubicada al Oriente de Hermosillo, junto a La Metalera, fue una de las colonias afortunadas donde hace más de una década se abrió una Central de Policía, pero la presidenta actual de vecinos, asegura que jamás cumplió su función.



"Ya hemos tratado de que la caseta esta se abra y nos han dicho que se va a volver a abrir, pero a largo plazo, y sí es necesaria la presencia policiaca aquí en la colonia, pero que funcione, ya que los elementos anteriores no podían salir si se necesitaba su presencia en otra parte", indicó.



Dulce Ayala detalló que los policías que se encontraban atendiendo a la comunidad en esa central decían que estaban en una zona de castigo y no podían salir de la central, y en muchas ocasiones se les pidió su auxilio y jamás atendieron al llamado.



NO ES UN CASTIGO



Ante la reacción de la ciudadanía, el comisario general, Ramsés Arce Fierro dijo que si en años anteriores los agentes tuvieron actitudes no adecuadas, fueron individuales y la corporación "no predica" con esos comportamientos. Referente a que los policías no atendían a los ciudadanos, puntualizó que con el nuevo Sistema de Justicia Penal, los agentes están obligados a admitir cualquier reporte y realizar un Informe Policial Homologado, y dar aviso al Ministerio Público.



Comentó que contarán con seis centrales móviles que se instalarán en colonias conflictivas por lapsos de un mes.