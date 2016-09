Economía y migración duplican el número de indigentes en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Si en los últimos años el número de personas en situación de calle se ha duplicado en Hermosillo, en el corto plazo el fenómeno podría crecer ante la situación económica y migratoria y la ausencia de estrategias para abatirlo.Aunque no se tenía una estadística certera, para 2013, de acuerdo con cifras del Ayuntamiento, se estimaba una población de 300 personas en esta condición; este año, según el primer censo oficial realizado por el DIF Hermosillo , el número asciende a 608.Esta cantidad es exclusiva de la zona urbana de la capital del Estado y la mayoría se concentra en el Centro y hacia el Oriente, donde se ubican las vías del ferrocarril, si bien se les puede encontrar en otros sectores de la ciudad.Entre este grupo se ubica a migrantes mexicanos y extranjeros, pero también a personas con problemas de adicciones o de salud mental, e incluso a algunos que tiempo atrás ejercieron una profesión o que ahora están en la calle por elección propia.Felipe Mora Arellano, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Sonora, calificó a este fenómeno como un reflejo del aumento de la población en condiciones de vulnerabilidad económica."Si la pobreza ha crecido, no podemos nada más estar observando la pobreza en las cifras que da el Inegi, la vamos a ver reflejada en la forma de vida de la gente, y ésta es una manera de expresión de la pobreza de la gente, esa es pobreza", subrayó.Para el economista Luis Huesca Reynoso, investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), tanto el problema de la indigencia como de las personas en situación de calle son factibles de crecer si no se actúa en respuesta al bajo crecimiento económico.