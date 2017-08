Preocupa a vecinos ola de inseguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Amedrentados por la delincuencia se dijeron estar algunos vecinos del fraccionamiento Pueblitos, sección Álamos, y muchos de los robos y destrozos han sido causados principalmente por menores de edad.



En un recorrido que se realizó por la colonia ubicada al Norte de la ciudad, algunos residentes externaron su preocupación ante la ola de inseguridad que se vive diariamente en el sector.



Aunque comentaron que últimamente se ha respirado un ambiente de calma en cuanto a los robos, los daños en la colonia se siguen presentando, protagonizados por niños "sin oficio, ni beneficio", de entre 10 y 14 años de edad, según así lo expresaron.



"Los problemas que se viven aquí es por la falta de atención de los mismos padres de familia, ya que mientras los hijos roban y hacen daño en las calles, los padres ven televisión o están dentro de sus casas y no les importan los chamacos", manifestó una vecina.



Por temor a represalias, los reportantes prefirieron omitir sus datos generales, pero explicaron que la prueba más rea que tienen es el mal estado en el que se encuentra el parque localizado en las calles La Aduana y Pedro Salazar Félix.



"Cualquiera que vea el parque creería que lleva años sin darle mantenimiento, pero no, lo arreglaron y le pusieron todo nuevo hace siete meses y los mismos niños de aquí lo han destrozado, no creas que los grandes y sus padres ni sus luces", reveló uno de los afectados.



Otro de los problemas que más aqueja a los vecinos es la gran cantidad de casas abandonadas que son usadas como guarida de delincuentes y los vecinos se dijeron enfadados de la situación.



"Y no sólo es eso, sino la basura, la casa se me llena de ratones, salen animales y es una peste, deberían de invadirlas de perdida para que la gente no eche basura, porque son los mismos de aquí los que ensucian y la verdad ya estamos hartos", acentuó María Salazar, residente en la colonia desde hace 8 años.



Los colonos solicitaron a las autoridades más atención en la sección Álamos, de Pueblitos, y piden a algunos padres de familia que pongan más atención en sus hijos, antes de que cuando crezcan ya no puedan controlarlos.