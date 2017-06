Misa y globos al cielo, en memoria de víctimas de guardería ABC

HERMOSILLO, Sonora(SUN)

Con el pase de lista de las 25 niñas y 24 niños que perecieron en el incendio de la guardería ABC, el viernes 5 de junio del 2009, inició la misa que ofició el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal en la Iglesia La Sagrada Familia.



A ocho años del incendio que inició en una bodega contigua del gobierno del estado y que se propagó a las instalaciones de la estancia infantil, con saldo de 49 menores muertos y 106 lesionados, entre ellos 24 personas con quemaduras de primer hasta tercer grado.



El representante de la grey católica pronunció un mensaje de esperanza y elevó una oración para quienes llevan el proceso legal de tragedia ocurrida en la guardería ABC.



"La palabra mía es de consuelo, de ánimo, de esperanza, de confianza que el mañana tiene que ser mejor que el presente, si hoy en día no alcanzamos a ver con paz por el sufrimiento, el mañana tarde o temprano llegará y tiene que ser mejor que el pasado y el presente que tenemos".



Dijo que no es experto en el tema, pero "oro y pido a Dios para que los procesos lleguen a buen término con apego a la ley. Quisiera ser experto y sacar una conclusión pero no está en nosotros –la iglesia- emitir un juicio certero sobre lo que pasó, como obispo, mi oración y el exhorto a las personas y a las instituciones que están competentes, que Dios de la luz que los guíe en estos procesos que iniciaron hace años".



El arzobispo hizo un llamado a la población para que se acerquen a los padres de las víctimas no sólo estas fechas, sino todo el año.



Hace algún tiempo el Papa Francisco señaló que uno de los males que aquejan a la humanidad hoy en día es la indiferencia.



"La indiferencia está a tal grado presente que bien se puede hablar de la globalización de la indiferencia, lo cual no trae nada bueno para los hombres y las mujeres, ya que cuando reina entre nosotros el egoísmo únicamente pensamos en nuestro interés y no abrimos el corazón al sufrimiento de otras personas, corremos el peligro de autodestruimos, bien dice el Apóstol San Juan, quien no ama permanece en la muerte".



Por la mañana en las instalaciones de la guardería ABC, ubicada en la esquina de Ferrocarrileros y Avenida de los Mecánicos, en la colonia Y Griega, al Sur de Hermosillo, decenas de personas asistieron a una misa oficiada por el padre Yaco, quien en su mensaje dijo que todas las muertes son dolorosas, todas desgarran el alma, pero la partida de los 49 menores, además del dolor, se le suma un profundo sentimiento de injusticia.



Al final de ambas misas, los familiares de los niños fallecidos en el incendio soltaron al cielo 49 globos en su memoria.