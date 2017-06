Sin esclarecerse causa de la tragedia de ABC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A 8 años de que murieron 49 niños al incendiarse la guardería ABC y más de 100 resultaron lesionados, algunas de por vida, las autoridades no han logrado esclarecer si el fuego fue accidental o provocado.Abogados que asesoran a dos grupos de padres de menores víctimas y lesionados, por separado, coincidieron en que no existe una fecha para que haya una respuesta definitiva al caso, pues hay procesos legales que hacen lento el proceso.Siete años debieron pasar para que se dictara sentencia en una primera instancia, en mayo del año 2016, contra 22 personas de las cuales tres fueron absueltas y 19 recibieron fallo condenatorio.El abogado Gabriel Alvarado informó que este año un juez federal ordenó investigar a ex funcionarios estatales por su presunta responsabilidad en el incendio, se cambió al fiscal especial y se abrió una carpeta de investigación bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal.Dijo que a finales de diciembre de 2016 la fiscalía recibió las conclusiones de una empresa texana que hizo una investigación sobre la probable causa del incendio, la cual determinó que por la situación del inmueble no se podía demostrar si habría sido intencional o accidental.Para Lorenzo Ramos, abogado de otro grupo de padres, existen procedimientos legales a los que tienen derecho los indiciados, tales como la apelación a sus sentencias.Doctora, así como los que le ayudan en Shriners es lo que quiere ser de grande la pequeña Alejandra Guadalupe Esquer Ochoa.Con 11 años recién cumplidos enfrenta con entereza el reto que le dejó el incendio de la Guardería ABC un día como hoy, pero hace ocho años, donde resultó con quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo, Vive su día a día entre la escuela, sus amigas y las terapias que le ayudan a estar mejor.Actualmente tiene ya poco más de un año de no ser intervenida quirúrgicamente, pero las terapias continúan a diario en tanto le fue injertado cabello para contrarrestar los efectos de las quemaduras que sufrió.