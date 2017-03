Pasan tiempo de calidad con sus familias

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Pasear por el parque en familia no ha pasado de moda para los hermosillenses que siguen atesorando los momentos de calidad al lado de los que más quieren.



El apoyo entre sus miembros y la enseñanza de valores a sus descendientes son los principales factores para mantener la unión, aún cuando las nuevas tecnologías imperen en la sociedad, opinaron varios jefes de familia en convivencia con los suyos en el Parque Madero.



El uso del teléfono celular, los video juegos y la televisión, según precisaron, son las causas del distanciamiento e incluso la desintegración de un gran número de hogares.



"Para mí, la familia es la unidad básica de la sociedad, nada más que ahorita están muy desintegradas porque todo va evolucionando. Quién sabe qué más vayamos a ver", acentuó Manuel García.



El señor indicó que para conservar la unión entre los miembros de su familia, convive más con ellos al menos durante un día completo por semana, además de intentar reforzar los valores.



"Éstos son la clave para seguir unidos sin tener que prohibir la realidad. Es muy importante que haya respeto y que se valore a todos y cada uno de los integrantes para evitar la desunión", añadió.



Esmeralda Mendoza, quien junto a su esposo Alfredo Hernández tuvo cuatro niñas, consideró que la falta de comunicación puede ser un problema cuyo resultado sea una familia disfuncional.



"En la familia debe existir la unión, porque de ahí surge todo lo demás, una buena comunicación, el apoyo entre los miembros, el respeto a las opiniones de cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande", subrayó.



Coincidió en que la llegada de los celulares inteligentes ha provocado que la comunicación dentro del hogar se pierda poco a poco, lo que produce un distanciamiento entre los componentes del mismo.



"Todo depende de nuestra mentalidad y del propósito, por ejemplo para mí es importante platicar con las niñas desde chiquitas y educarlas, porque los hijos son el reflejo de nosotros. Muchas personas me dicen que algo estamos haciendo bien con las nuestras", agregó.



Para la familia Saucedo González, las familias sonorenses actualmente son muy liberales, por lo que implementan una buena comunicación entre sus integrantes, además de seguir las normas que sus antepasados les enseñaron.



"Antes nos enseñaban a hablar, respetar y tolerar, para que pudiera funcionar una familia, pero ahora la tecnología está absorbiendo mucho, es importante que los niños no pierdan la facilidad para poderse comunicar", manifestó Alonso Saucedo.



Como la cabeza principal en su hogar, comentó que algo sustancial es darse el tiempo para estar con los hijos, los padres y demás familiares, y que para llegar a la unión, se necesita de paciencia y mucho respeto.