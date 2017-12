Escriben abuelitos su carta a "Santa"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pedacería de madera y herramienta para trabajarla, es lo que el señor Francisco Flores Gastélum desea recibir de regalo para esta Navidad, pues uno de sus pasatiempos favoritos es fabricar juguetes y pequeños muebles de madera.



El señor Francisco tiene 77 años y vive en la Casa Hogar Madre Amable, le gusta cantar, escuchar los juegos de beisbol y cuando tiene material, elaborar carritos, pirámides y mesitas de madera.



"Me entretengo mucho, pero no tengo material como pedacería de madera, serrucho y martillo, me gusta hacer pirámides, juguetes, hasta pesebres para el nacimiento, mesitas, de todo hago", platicó.



Uno de sus amigos y compañero de música, pues a ambos les gusta cantar, es el señor Eduardo Acuña Valenzuela, quien dijo que le gusta tocar la guitarra y hace unos años pidió que le regalaran unas cuerdas y recibió la guitarra completa.



"Tengo una anécdota, una vez pedí seis cuerdas para una guitarra y me trajeron toda la guitarra, entonces ahora voy a pedir cuatro llantas para que me traigan un carro", bromeó don Eduardo.



El señor Eduardo se dedicaba a pintar murales y uno de sus últimos trabajos fue el de una pared aledaña a la Casa Hogar, pero sufrió un accidente y se fracturó una pierna, ahora disfruta tocar la guitarra, escuchar el beisbol y para esta Navidad le gustaría recibir un reloj.



En esta Casa Hogar la mayoría son artistas, comentó, pues a todos les gusta cantar o tocar algún instrumento, por eso quisieran una bocina y un micrófono para poder cantar a todo pulmón.



Las necesidades del asilo son muchas y si usted desea puede visitar sus instalaciones ubicadas en Pedro Ascencio No. 401, en la colonia Los Jardines.