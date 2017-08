Viven tarde de terror

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Segundos de terror fueron los que aseguraron experimentar residentes de la colonia Solidaridad, al momento en que cayeron vigas de aproximadamente 450 kilos, provenientes de una empresa de que los fuertes vientos se llevaron dos calles atrás.



Una de las situaciones más impresionantes que han dejado las lluvias registradas en la capital de Sonora en los últimos años, la vivieron varias familias que habitan las calles Sierra del Cajón y Desemboque, entre Unidad y Concordia, pero no hubo lesionados.



Los afectados comentaron que eran alrededor de las 18:00 horas, cuando las primeras precipitaciones del miércoles se hicieron presentes al Norte de la ciudad, aproximadamente 10 familias, casi simultáneamente, escucharon un primer estruendo.



"Yo estaba adentro de la casa y todos estaban aquí afuera viendo llover cuando de repente escuché un trueno y se estremeció la casa, lo primero que pensé es que un tráiler se había metido a mi casa", platicó María.



La residente de la calle Desemboque explicó que la estructura metálica de la empresa Cofiasa, que se localiza sobre el bulevar Escalante, a dos calles hacia el Norte de su casa, se había desprendido con un "ventarrón" y fue a caer hacia su vivienda.



"Nunca había experimentado algo así, sentimos terror de imaginarnos que algo pudo haber pasado, minutos antes acababa de llegar mi hijo en el carro donde cayeron las láminas del tejabán de la empresa esa, fueron menos de 10 segundos cuando pasó todo", exclamó.



Otra de las perjudicadas fue la vivienda de la señora Irene Trujillo, donde una viga de 20 metros de largo destruyó parte del cerco de su vivienda, así como la estructura de la casa y la puerta principal.



Desde tempranas horas personal contratado por la empresa dedicada a la venta de fierro y acero, se encontraba retirando las láminas y las estructuras que afectaron a las familias vecinas y de acuerdo a lo informado por empleados del lugar, serán ellos quienes pagarán todos los daños.



Las grandes cantidades de agua y los "vientos huracanados" del miércoles, también provocaron que el techo de la familia Martínez Pérez se viniera abajo, en la invasión Guayacán, ya que la estructura de cartón y madera no logró resistir tal fuerza.



Muchas de las familias que habitan el sector Norte de la ciudad sufrieron inundaciones, colapsos de drenaje y deslave de calles y banqueta.



De acuerdo al recorrido que se realizó, las colonias más afectadas fueron Solidaridad, Laura Alicia Frías, Guayacán, Primero Hermosillo, Villa Verde, Pueblitos, Villas del Real, La Cholla, San Luis, entre otras.



Recibe UMPC 59 reportes

Por Tanya Vásquez



Con 59 reportes registrados por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil, la lluvia del pasado miércoles ha sido la que mayores daños ha causado en la ciudad en lo que va de la temporada.



Guillermo Moreno Ríos, director de la unidad, informó que del 2 de julio a la fecha se han atendido 288 reportes debido a las lluvias, de los cuales en este miércoles se presentaron 59.



"Se tuvieron más afectaciones en la zona Norte y también el Centro, tuvimos inundaciones en Centenario y Raquet Club, destacan en los reportes una maquinaria colapsada en Morelos y Portillo", dijo.



En estas lluvias que presentaron un acumulado de 40 a 62 milímetros se presentaron tres nuevos socavones, ocho inundaciones en fraccionamientos, seis derrumbes de bardas y un desprendimiento de techo en un almacén.



"Entre los reportes están la caída de una barda en la colonia Colosio Oriente donde cayó sobre una persona, afortunadamente no hubo mayores consecuencias, diez caídas de postes, uno de ellos frente al Congreso del Estado", agregó.