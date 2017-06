Arroja resultados positivos adopción de mascotas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Reducir la sobrepoblación animal, brindarle un hogar a perros y gatos callejeros o maltratados y obtener un nuevo compañero, son los beneficios de adoptar una mascota.En Hermosillo las asociaciones animaleras y el Centro de Atención Canina y Felina promueven la adopción, pues actualmente la ciudad cuenta con sobrepoblación de animales.Aunque no hay un censo de perros, la Secretaría de Salud estima que por cada siete habitantes hay un perro, es decir existen cerca de 125 mil perros, de los cuales aproximadamente el 30% se encuentra en la calles.El doctor José Ariel Félix Ortiz, director del Centro de Atención Canina y Felina, indicó que los principales problemas que causa la sobrepoblación son la proliferación de garrapatas, fecalismo y tiraderos de basura."El perro callejero tiene una expectativa de vida de menos de tres años, porque mueren atropellados, por enfermedades, envenenados o golpeados, los semidomiciliados son los que causan mayores problemas de población", dijo.Todos estos problemas pueden evitarse con la esterilización de las mascotas y la adopción de los perros y gatos que carecen de un hogar y se encuentran en el Centro de Atención o en algunos hogares temporales.Si se esteriliza un perro se calcula que dejan de nacer 36 canes en un año, la cifra sube hasta cinco mil en un lapso de siete años, pues las crías de cada perro que va naciendo tienen más y más perritos.Actualmente el Centro de Atención Canina y Felina se encuentra saturado con más de 170 animales, de los cuales el 70% son cachorros, recalcó.Para Carolina Araiza, coordinadora de la asociación Pata de Perro, el problema es que la población en ocasiones no quiere adoptar perros mestizos y prefiere de raza, que eventualmente también serán abandonados."La gente a veces no quiere perros mestizos y no adopta, los albergues se han convertido en tiraderos de animales donde los dejan amarrados afuera y los abandonan", comentó.A pesar de que es trabajo de las autoridades el recoger y resguardar los animales callejeros, son las personas quienes deben tomar conciencia para esterilizar a los perros y no abandonarlos, agregó."Es bonito rescatar a los animalitos y que encuentren un nuevo hogar, si adoptas le vas a dar una segunda o tercera oportunidad a animales que están en la calle o sufren maltrato", dijo Carolina.La asociación Pata de Perro no cuenta con un albergue para animalitos rescatados, pero cuenta con voluntarios que brindan hogares temporales a las mascotas para rehabilitarlas antes de que sean adoptadas."En el proceso de adopción se hace una entrevista, hay gente que visita las casas, se llenan unos papeles como un compromiso para el cuidado de las mascotas, ahorita tenemos a 15 disponibles para adopción", informó.El doctor Félix Ortiz aseveró que para tener un control efectivo de la población de perros es necesario esterilizar al 10% de la población, es decir cerca de 12 mil. El año pasado el centro logró esterilizar a 5 mil y las asociaciones cerca de cuatro mil.