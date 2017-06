Tras ABC han muerto 60 niños en guarderías

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de la tragedia de la guardería ABC donde fallecieron 49 niños, han muerto 60 pequeños en centros de atención infantil del País por diversas causas, incluidos tres casos de Sonora, entre 2009 y marzo de este año.La información se desprende de datos recabados de manera personal por Julio César Márquez Ortiz, por medio de peticiones en la Plataforma de Transparencia, así como notas publicadas.En el número de víctimas no se incluye a los 49 menores que murieron en el incendio de la guardería ABC, explicó."Son datos no oficiales pero totalmente fidedignos, esta investigación que yo he llevado, este recuento maldito que también le llamo, incluye datos fidedignos, comprobables a través de medios", expresó.La Unidad Estatal de Protección Civil, ante el incumplimientode las leyes y reglamentos en la materia, ha suspendido a cuatro centros infantiles en lo que va del año.El año pasado fueron suspendidos siete centros de atención para menores por causas diversas, pero ningún cierre definitivo. Al quinto mes de 2017 se han inspeccionado 97 sitios de los 215 que se fijaron revisar en el programa anual.Afirmó que en caso de encontrar inconsistencias, los inspectores levantan un acta previo llamado de atención a los directivos, se les dan cinco días para solventar las fallas y demostrar que la situación quedó resuelta.Cuando el bombero Jesús Díaz Ruelas escuchó por la frecuencia de radio que se quemaba una llantera la tarde del 5 de junio de 2009, jamás imaginó que lo que ahí viviría habría de marcarlo para siempre.Él había ya terminado su turno y comía en compañía de su familia en la colonia Los Olivos. Decidió ir pues estaba cercay gracias a que iba en su pick up pudo llegar primero que sus compañeros.En el camino avisaron por radio que el incendio había alcanzado una guardería y que había niños adentro.Al bajarse de su auto, ya con el traje de bombero puesto, un desesperado padre de familia lo tomó con fuerza del brazo pidiéndole que le ayudara con su hijo, pero al atenderlo y revisarlo se dio cuenta que el pequeño ya había fallecido."A esta persona ya no la volví a ver", dijo, "no supe cómo le fue con su hija aunque se veía que estaba bien, estoy seguro de que él también debe de recordar ese momento y le pido una disculpa por no haber podido hacer nada por su hijo".