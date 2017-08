Viven con temor de perder su casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de que desde hace varios años la presa Abelardo L. Rodríguez no llega a su nivel máximo, quienes viven en la invasión Bella Vista, en el vertedor de la presa, aún tienen el temor de que pudiera volver a su capacidad.



Ana Gloria Zepeda Robles, quien tiene más de 50 años viviendo en la zona de la presa, señaló que en el año de 1985 fue la última vez que vio la presa casi llena, donde el agua estaba a escasos metros de donde está su actual vivienda.



"Siempre ha sido nuestro temor de que algún día se vuelva a llenar y nos saquen, dicen que la presa llegó a su vida útil pero la vemos con agua, el domingo estaba seco y ahorita ya tiene un poco de agua", comentó.



Algunos de los habitantes del sector no cuentan con los servicios básicos de agua potable, drenaje, pavimentación y en algunas zonas alumbrado público, debido a que los predios no están regularizados aún.



"Estamos en proceso de que nos den los títulos, porque pues tenemos que hacer fosas para el agua del baño, de los trastes sucios y de la ropa, estamos esperando a que nos puedan regularizar el terreno", comentó.



Por su parte, Nemesio Torres, quien desde hace aproximadamente 27 años vive en la zona, comentó que él no teme que en caso de que la presa recupere su volumen de agua máximo su casa sea dañada debido a que su inmueble está a un nivel alto.



"No hubo problema cuando se llenó, si hubiera llegado el agua al vertedor se va al bordo eso fue cuando Colosio y sacaron a la gente que estaba abajo, a nosotros no nos movieron", comentó.



Por su parte el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Guillermo Moreno Ríos señaló que hasta el momento no se han recibido reportes de vecinos que pudieran sufrir algún daño por estar en dicha ubicación.



"Desde que entramos en esta administración no se han recibido reportes, pero si es necesario podemos verificar las condiciones en las cuales están estos asentamientos y hacer alguna recomendación ya que nosotros no tenemos la facultad de retirarlos", dijo.



El funcionario explicó que los riesgos en caso de que se llegara a llenar la presa de nuevo es de inundación, debido a que no debe de haber casas en presas y cauces de ríos o arroyos.



Moreno Ríos explicó que la recomendación a las personas que viven en la zona es que desalojen el área debido a que corren peligro en caso de que la presa vuelva a su capacidad máxima.