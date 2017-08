Son hermanos de excelencia académica

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Duras pruebas han pasado los hermanos Coronado Mézquita, quienes a su corta edad han enfrentado la difícil situación por la que pasan junto a su mamá, Valeria Mézquita Solís, quien se encuentra gravemente enferma del hígado, y su hermanita Debany quien padece microcefalia.



Rigoberto, de 9 años y Valeria Anahí, de 7, con grandes sonrisas los hermanitos Coronado, que viven en la colonia Las Peredas, contaron que les gusta ayudar a su mamá en las tareas del hogar, para que ella guarde reposo mientras se recupera de su enfermedad.



"Yo le ayudo a mi mamá a alzar y más a lavar platos, le ayudamos a mi mamá para que se recupere porque está enferma del hígado y ayer se sintió bien y ahora se sintió mal, le duelen mucho los pies y ahorita está muy feliz mi mamá", comentó Valeria.



A Valeria y Rigoberto les gusta mucho asistir a la escuela, "Rigo", como le dice su mamá, tiene un promedio de 9.8 y Valeria un promedio de 9.5.



"Yo voy a estudiar a la escuela y a mí me gustan mucho las matemáticas, tengo 10 en esa materia, y ya queremos tener mochilas, cuadernos, lápices, sacapuntas, pegamento y tijeras y a mí me gustaría tener una mochila", dijo Rigoberto.



La gran ilusión de los hermanitos es seguir apoyando a su mamá y su hermana Debany para verlas sanas y fuertes y juntos poder salir adelante y enfrentar las duras pruebas por las que están pasando.



Valeria Mézquita Solís, madre de los menores, se encuentra bajo tratamiento médico para pronto recibir un trasplante de hígado que podrá salvarle la vida y aunque tiene la ayuda de sus padres aún no puede trabajar y son muchos los gastos que implican los útiles escolares de los pequeños hermanos.



Si desea apoyar a los hermanos Coronado Mézquita con útiles escolares puede traerlos a nuestras oficinas ubicadas en Sufragio Efectivo y Mina No. 71 en la colonia Centro.



Dona útiles escolares EL IMPARCIAL en su noble labor, ayuda a pequeños para que estén preparados para este regreso a clases y el próximo 14 de agosto empezaremos con la entrega de útiles, dicha campaña seguirá abierta para seguir recibiendo sus donaciones.