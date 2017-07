Accidentes en el hogar aumentan en vacaciones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En periodo vacacional los incidentes en el hogar aumentan hasta en un 20%, por esta razón las medidas precautorias y el cuidado de los infantes juegan un papel fundamental para evitar ser parte de las estadísticas.



Para los infantes ésta es la mejor época del año, dejan sus lápices, cuadernos, libros y demás útiles escolares, para tomar las pelotas, las bicicletas o simplemente quedarse a descansar en el hogar.



Pero para los padres de familia puede llegar a ser una época de terror, debido a los accidentes que pueden tener sus niños en el hogar y que podrían desencadenar en una tragedia mayor.



Según Jonathan Garza Rodríguez, coordinador general de la Coepra (Comisión Estatal para la Prevención de Accidentes), es muy notable que estos accidentes aumentan debido a que los infantes están en constante movimiento.



"Los accidentes en el hogar en vacaciones aumentan hasta un 20%, los tipos de accidentes de mayor ocurrencia son en primer lugar las caídas, el segundo lugar son las intoxicaciones y en tercer lugar los ahogamientos", detalló.



Sin embargo, las quemaduras también son de los principales accidentes que los menores se enfrentan, sobre todo al estar de curiosos en la cocina, donde tanto hoya, como sartenes o trastes calientes pueden provocar estos incidentes.



MEDIDAS DE PRECAUCIÓN



La promoción de medidas cautelares en casa son muy exhaustivas por parte de las organizaciones o dependencias que están en constante acercamiento con la ciudadanía para informarles sobre ellas.



Una de estas es la Coepra, por esta razón Jonathan Garza, comentó que las recomendaciones para evitar las caídas son: iluminar bien los lugares oscuros peligrosos como la cocina, escaleras, sótanos, que siempre conserven el piso limpio, seco, que no sea resbaloso y que este libre de objetos pequeños.



Mientras que para la intoxicación son: Evitar la automedicación, evitar los medicamentos y sustancias tóxicas al alcance de los niños, así como evitar insecticidas con fines terapéuticos o para repeler los moscos.



"Hay que evitar dejar solos a los niños donde haya recipientes con agua como baldes, tinas, tambos o tinacos, si no tienen por qué tener agua esos recipientes que los vacíen", agregó.



Por su parte, Guillermo Moreno Ríos, director de Protección Civil Municipal, abundó que las quemaduras en cocina son totalmente prevenibles si se tienen las precauciones necesarias.



"Evitar principalmente las quemaduras en cocina, en braseros o en fogatas, con planchas, fósforos, encendedores, aquí es muy importante alejar de los niños todo tipo de material que pudieran prender algún objeto".



"Obviamente también hay que alejarlos de la estufa, cuidar las asas de las hoyas que no salgan de la estufa, regularmente cometemos ese error y los niños pueden llegar a jalarlas y verter el líquido caliente sobre ellos", sentenció.



Mientras que José Guadalupe Ayala Noriega, coordinador de socorros de Cruz Roja Mexicana delegación Hermosillo, apuntó que la vigilancia de los padres es fundamental para que esta temporada transcurra sin accidentes.



Además de mantenerse atentos ante la presencia de animales ponzoñosos que puedan provocar picaduras en los menores del hogar.



"También es recomendable en esta época de calor mover nuestras casas (sic), por los insectos que se acumulan, se van y se ponen en las esquinas, los alacranes, las arañas, haciendo movimientos constantes evitamos todo esto.



"En nuestros terrenos, patios, el acumular llantas pueden llegar a ser nidos de arañas, de alacranes e incluso de víboras, entonces sí es muy importante en esta época nos enfrentamos a ello porque es cuando salen de la madriguera este tipo de animales", aseveró.