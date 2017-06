Ayudar fue fácil para Ofelia; olvidar es lo difícil

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La mejor manera que Ofelia Quintero tuvo para tender su mano la tarde del 5 de junio de 2009 fue abrir las puertas de su casa para recibir uno a uno a los pequeños que empezaban a rescatar del incendio en la guardería ABC.Ahí tranquilizó a quienes llegaron inquietos, les cambió la ropa y los fue acomodando. Los más pequeñitos en la sala y los más "grandes" sentados en el porche de su casa en la colonia Y Griega, justo enfrente de la estancia.El tormento para ella empezó después, cuando padres iban a su casa durante la noche de ese día buscando a sus hijos, pero ella ya no tenía a ninguno.Pasaban los días y no lograba alejar de su mente los recuerdos, estando en su casa escuchaba los gritos de padres y niños en medio del caos tal como esa trágica tarde del 5 de junio. Han pasado 8 años y aún no logra superarlo.