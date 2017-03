Pega a comerciantes del Centro aumento de la tarifa eléctrica

HERMOSILLO,Sonora(GH)

A pesar de que el incremento en el costo de la energía eléctrica se ha visto reflejado de manera considerable en los últimos dos meses, los precios de los productos se mantienen bajos, acentuaron comerciantes.



Luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciara un aumento en las tarifas industriales y comerciales, los propietarios de establecimientos de gran consumo de energía indicaron que tendrán que absorberlo.



"Se habla de un 90% de incremento durante el último año, ya nomás estamos trabajando para los puros pagos y eso que ahorita se utilizan aparatos nuevos, ahorradores de energía", explicó Roberto Rodríguez Malfavon.



El encargado de varios comercios de nieves y aguas frescas señaló que en los últimos dos meses, el costo por la electricidad aumentó 2 mil pesos, sin embargo, no puede reflejar el alza en el precio de los productos.



"Nos pega durísimo porque dependemos 100% de la energía y desgraciadamente tenemos que absorber los incrementos, porque si lo reflejamos en el precio del producto, el poder adquisitivo de la gente va bajando, entonces hay que sacrificar la ganancia", enfatizó.



Alma Sandoval, encargada de una papelería, puntualizó que la mayor afectación es durante el verano, pues además de consumir electricidad con las máquinas de copiado e impresión, lo hacen también con la refrigeración de ambiente.



"Los dos últimos recibos de luz han aumentado y los precios de los artículos no suben porque somos una papelería de las más económicas, por tanto perdemos ganancia, y en verano, con los aires acondicionados, ni se diga", destacó.



El alza en el costo por la energía eléctrica también afectará el bolsillo de quienes se desempeñan como estilistas, según manifestaron algunos, porque además de la competencia, no pueden subir el precio del servicio.



"Nos afectará mucho en lo económico, más a quienes tenemos una única entrada, pues no podemos subir el costo, si de por sí, no hay gente, menos habrá. Aunque ahorita está llegando bajo, tenemos que prepararnos para el verano, porque será una temporada dura", añadió.



El líder de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, señaló que semanalmente se reciben en la asociación alrededor de 10 casos de micro empresarios quienes se han visto en la necesidad.



Peinado Luna manifestó que lejos de incentivar a las personas a poner sus pequeños negocios buscan las autoridades que se realicen cierres de comercios, porque a pesar de que el Gobierno federal anunció la baja de las tarifas con la reforma eléctrica ha tenido un resultado contrario.



El secretario general recomendó a los usuarios con pequeños negocios verificar las conexiones eléctricas, no comprar aparatos de segunda mano ya que pueden consumir mucha energía, en caso de adquirir un nuevo artículo que sea de la capacidad idónea para el área a instalar.