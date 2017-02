Invitan a marcha para este domingo contra el gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Miembros del movimiento “No al gasolinazo Sonora” se deslindan de partidos políticos y afirman que continuarán enfocados en la lucha para que se dé marcha atrás al aumento de los combustibles.



Asimismo, invitaron a que este domingo las personas que se sientan inconformes o que hayan sido afectados con el aumento en la gasolina se sumen a la marcha que comenzará en la Plaza Emiliana de Zubeldía a las 11:00 horas y terminará en el Congreso de Estado.



Los planteamientos se harán ante los diputados del Congreso del Estado el 5 de febrero, fecha en la cual se cumplen 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Daniel Corvera Arvallo, integrante del movimiento social, confirmó que la quinta marcha tendrá efecto el próximo domingo a las 11:00, saldrán de la Plaza Emiliana de Zubeldía al Poder Legislativo.



"Se les va a pedir que abroguen la Ley que les mandó Maloro, me refiero al alumbrado público y al aumento del agua y que busquen la eliminación del impuesto de la gasolina para que el precio sea el mismo que el del año pasado", expuso.



Esperan ser atendidos a las 13:00 horas por los 33 diputados locales, a quienes puntualizarán los reclamos. En un llamado hecho a través de Facebook indican que mantendrán tomado el Congreso por tiempo indefinido.



Entre tanto, el alza prevista en las gasolinas y diésel que aplicaría mañana en todo el País, a excepción de la franja fronteriza, será frenado por dos semanas mediante estímulos fiscales adicionales que dará la Secretaría de Hacienda, aseguraron fuentes cercanas a la dependencia.



Así, los precios que están vigentes actualmente en las 83 regiones del País seguirán sin cambios hasta el próximo viernes 17 de febrero, esto mediante un acuerdo que hoy publicará la dependencia en el Diario Oficial de la Federación.



Las fuentes señalaron que Hacienda aún no define qué es lo que hará con el cronograma de precios máximos que estableció el pasado 27 de diciembre, que marcaba que del 4 al 10 y del 11 al 17 de febrero habría precios semanales y a partir del 18 serían diarios.



EL ESTÍMULO FISCAL



Un cálculo con base en la metodología de la SHCP reveló que el estímulo fiscal por litro requerido para detener el alza de precios de mañana será de alrededor de 0.74, 0.21 y 0.54 pesos por litro, respectivamente, para la Magna, Premium y el diésel.



NO HAY CONDICIONES TÉCNICAS



El Gobierno federal no aplicará otro gasolinazo mañana sábado porque las condiciones técnicas no lo ameritan.



Este viernes termina la primera fase de la liberalización de precios de los combustibles que había programado la Secretaría de Hacienda para este año.



Hasta hoy, los precios al público de los combustibles en México aún no se determinan bajo condiciones de mercado, sino que Hacienda se encarga de establecerlos considerando la cotización de la referencia internacional de los energéticos.



El precio de referencia de las gasolinas precisamente impide otro gasolinazo, así como otros componentes importantes que incluye la fórmula para determinar los precios al público, como el tipo de cambio peso-dólar y la cotización del petróleo.