Suma 75 socios el nuevo sindicato del Municipio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son cerca de 75 empleados del Ayuntamiento de Hermosillo que se han afiliado al nuevo sindicato de trabajadores, indicó su dirigente Jovita Monge Noriega.



La secretaria general del Sindicato Auténtico Independiente de los Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo Sonora (Saithas) aseveró que recibió de parte del Tribunal la credencial que la acredita como dirigente del sindicato, y esperan que el número de afiliados aumente.



"Estuvimos en el Tribunal y me dieron la credencial que me avala como secretaria general, sostuvimos también una primera reunión con el secretario del Ayuntamiento donde nos pusimos de acuerdo de la manera de trabajar", dijo.



Monge Noriega detalló que los recursos que recibirán serán con base en los empleados que se afilien a este sindicato, quienes aportan el 1% de su sueldo quincenal.



Aunque el Saithas tendrá el mismo contrato colectivo que el sindicato liderado por Salvador Díaz, Monge Noriega expresó que la formación de un nuevo grupo sindical surgió después de que tres compañeros fueron dados de baja y no recibieron apoyo.



"Hay muchos detalles que se han dado, la falta de respeto hacia los trabajadores y la misma administración, falta de transparencia en recursos económicos, nunca se nos ha dado información sobre las finanzas", expresó.



Jovita Monge recalcó que durante las próximas semanas recibirán solicitudes de empleados para afiliarse al sindicato en sus oficinas ubicadas en la calle Roberto Romero número 230, en la colonia Balderrama.