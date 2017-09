Desalojan a movimiento que liberó caseta de cobro Hermosillo-Nogales

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Agentes federales desalojaron la mañana de este sábado a los integrantes del movimiento que mantenía tomada la caseta de cobro Hermosillo-Nogales para el libre tránsito.



Aseguran los ciudadanos que tomaron la decisión de retirarse porque la autoridad no les permitió verificar los supuestos documentos donde se marcaba un desalojo.



"Dijeron que venían a desalojar y que teníamos cinco minutos para retirarnos. Como nosotros somos un movimiento pacífico y no buscamos bronca, nos vamos a la función legal", subrayó Juan Felipe Negrete Navarro, integrante del movimiento.



Externó que como ciudadanos consideran que el actuar de la autoridad no es correcto y en cuanto a los documentos presentados por la misma, aseguran que no tienen un sustento para llevar a cabo un desalojo.