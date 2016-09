Se forma "alberca" frente a primaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un gran lío para ingresar a su plantel es lo que viven los alumnos de la primaria Enrique Quijada, pues la entrada luce desde hace varios días con agua estancada.



José Almada, trabajador de la primaria que está situada en la calle Juan Diego y Calzada Tepeyac, en la colonia El Llano, dijo que la acumulación de agua es originada por falta de atención a las alcantarillas.



"Es que hay unas alcantarillas pero están tapadas yo creo porque pues se queda el agua estancada y es un problema cada que llueve, yo tengo dos años aquí y siempre pasa lo mismo".



"La escuela tiene mucho tiempo y hasta ahorita no han venido a arreglar, se hace una alberca cada que llueve".



Un ciudadano, quien optó por omitir su nombre, detalló que debido al estancamiento del líquido, se ha incrementado la presencia de mosquitos en el sector.



Por ello solicitó el apoyo de las autoridades correspondientes para evitar daños en la salud de los menores que asisten a la escuela.



"Mi niño va en esta escuela y cada que llueve es el mismo problema, es un nido de mosquitos y pues ahora con el dengue y todo eso no me voy a gusto porque creo que ese mosco puede salir fácilmente y causar esta enfermedad".