Exigen ciudadanos atender inseguridad

Robos, casas abandonadas, falta de alumbrado, vandalismo y poca vigilancia en las calles son problemas que vecinos de las colonias San Antonio, Los Arcos, Prados de Centenario y Centenario manifestaron ayer frente a Palacio Municipal.Florentino Olivarría Quihuis, vecino de la colonia Centenario, señaló que ya se encuentran cansados de los robos y vandalismo que día con día viven en el área y que se han incrementando significativamente, por lo que exigen soluciones."No nada más tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de vialidad, casas abandonadas, problemas de alumbrado público, ya que el parque que está a dos cuadras de aquí no cuenta con luz", comentó.Gran parte de las personas que viven en la zona son de la tercera edad, por lo que se encuentran vulnerables ante cualquier situación, por lo que vecinos reiteraron la necesidad de tener patrullas en las calles.Incendios en casas abandonadas y el robo de estructuras metálicas son uno de los principales problemas junto al vandalismo y personas sospechosas deambulando por las calles, externaron.Durante las noches se puede escuchar el actuar de los ladrones, mencionaron, tratan de robar las varillas y entrar a los domicilios.Olivarría Quihuis manifestó que sostuvo una reunión con el secretario particular del alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta, y les programó una reunión para el 7 de junio.Unas 45 personas presentes en la manifestación estuvieron de acuerdo que otro problema es la construcción de negocios sin tener la autorización de los vecinos, además de los problemas viales que se presentan en horas pico.Ismael Ontiveros, secretario particular del edil municipal, manifestó que debido a que el presidente municipal se encuentra en la Comisión Sonora-Arizona, no pudo atender ayer a los manifestantes.Indicó que él pudo charlar con los vecinos y recibió una serie de documentos donde exigen que sea mejorada la seguridad del sector.La entrevista entre vecinos y alcalde, dijo, fue pactada para el miércoles 7 de junio y ahí podrán exponer sus inquietudes.