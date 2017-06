Está lleno albergue del Centro de Atención Canina y Felina

(GH)

Debido a la sobrepoblación de perros y gatos en el Centro de Atención Canina y Felina (Cacyf) no hay cupo para más mascotas en estado de abandono, informó el titular de la dependencia, José Ariel Félix Ortiz.La capacidad es de 120 animales, y actualmente cuentan con 170 mascotas disponibles para ser adoptadas, donde la gran mayoría son cachorros, explicó.Destacó que el sacrificio de animales no está dentro de las posibilidades de reducir el número de perros y gatos que se encuentran en las calles, por lo que exhortó a los ciudadanos adoptar y esterilizar a sus mascotas."No estamos de acuerdo en que se sacrifique como control animal, pero podemos hacerlo en perros atropellados o con una enfermedad terminal, estamos trabajando en la concientización de que la opción es esterilizar", dijo.Félix Ortiz señaló que debido a la gran cantidad de perros y la falta de conciencia en el cuidado de las mascotas se pudiera dar el hartazgo de las personas que iniciaron con la acción de matar animales.Del supuesto caso de animales que fueron envenenados en la colonia 5 de Mayo, indicó a la fecha no se ha realizado una denuncia formal por parte de los afectados.Invitó a los interesados en adoptar mascotas para que acudan al Centro de Atención Canina y Felina, ubicado en avenida De las Flores No. 82 entre Solidaridad y Maza de Juárez, en la colonia Las Flores.