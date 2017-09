Les solucionan problemas a vecinos tras bloqueos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de las colonias El Mirador y Privadas del Real realizaron bloqueos ayer en los bulevares Quiroga y Juan Bautista Escalante, para exigir respuesta a problemas de colapso de drenaje y falta de energía eléctrica, los cuales fueron resueltos poco después por Aguah y CFE.



María Arreola, vecina afectada de la colonia El Mirador, comentó que ante la desesperación del colapso del alcantarillado decidieron bloquear en el cruce de bulevar Quiroga y Lázaro Cárdenas alrededor de las 10:00 horas, pues empezaban a presentar problemas de salud.



"Estamos bloqueando porque tenemos problemas en las alcantarillas, están tapadas y están rebosando, el agua ya se nos están devolviendo a nuestras casas.



"Son ocho días los que tiene el problema, los niños ya se están enfermos del estómago porque no soportan los olores, ya no se puede ir al baño, no tenemos ninguna manera de hacer las cosas, es una peste, no podemos ni comer", aseguró durante el bloqueo.



Horas después el gerente de Saneamiento y Alcantarillado de Agua de Hermosillo, Miguel Ángel Santana Corrales, comentó que el problema de las aguas negras fue resuelto inmediatamente, versión que fue confirmada por vecinos de la colonia El Mirador.



Estaban sin luz



El otro bloqueo se presentó en el cruce de bulevar Juan Bautista Escalante (Progreso) y Lázaro Mercado, en donde vecinos de la calle Anglicana en Privadas del Real, a las 9:00 horas, solicitaban la presencia de la Comisión Federal de Electricidad, pues llevaban alrededor de tres días sin energía eléctrica.



Fueron doce vecinos que se manifestaron con pancartas, en donde exigían la reconexión de la luz, pues al llevar tres días con problemas en la electricidad algunos de sus aparatos fallaron.



"No hay luz en la calle Anglicana, la comida ya se nos echó a perder, algunos aires ya no nos sirven a los vecinos por la entrada y salida de energía, son pérdidas materiales que no nos van a reponer", aseguró.



Se intentó obtener la versión de la CFE pero hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta, sin embargo vecinos de la colonia Privadas del Real informaron que trabajadores de la paraestatal acudieron a reconectar la luz, aunque advirtieron que el problema podía volver a surgir.



En ambos bloqueos hubo automovilistas que entraron en desesperación y reclamaron por la actitud de los manifestantes.