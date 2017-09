Pese a arrestos, casetas de cobro siguen tomadas

HERMOSILLO, Sonora()

Aunque la PGR procedió legalmente contra dos de los manifestantes que tienen tomadas las casetas de cobro, miembros de diferentes movimientos mantienen la protesta en casetas de peaje de Sonora.



La Procuraduría General de la República detuvo en las últimas horas a Alfonso Cannan Castaños y Humberto Rendón Peñúñuri, quienes fueron acusados por el delito de Ataques a las Vías Generales de Comunicación.



Pero Juan Felipe Negrete Navarro, quien se encontraba en la caseta de Hermosillo, no sintió temor ante las acciones que ejerció la dependencia federal.



"Las detencionesfueron porque se giró una solicitud para que ellos fueran a comparecer y al parecer ésta no les llegó a sus domicilios, entonces cuando vieron que no se presentaron, se giraron esas órdenes de aprehensión", dijo.



En Magdalena de Kino, Sonora, por ejemplo, permanecía hasta ayer por la tarde tomada, aunque por un grupo distinto al que inició el movimiento; Guaymas y Navojoa también reportaron protestas similares.



DIVIDE OPINIONES DETENCIÓN DE PERSONAS



Reacciones a favor y en contra generó la detención de dos personas acusadas de participar en la toma de casetas de cobro y la insistencia de los grupos a permanecer en las casetas de peaje.



Los empresarios Armando Barajas Torres y Gerardo Vázquez, de Canacintra e Index, estuvieron de acuerdo con el arresto de los acusados, ya que la ley debe aplicarse.



Para Sergio Noriega Bracamontes, presidente de la Asociación Ganadera Local de Caborca, la detención fue injusta y la consideró como un acto de represión.



“Lo veo como algo injusto, o sea ya no se puede uno manifestar entonces, es un acto de represión”, comentó.