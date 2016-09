UES abrirá Licenciatura en Ciencias Policiales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un convenio para poner en marcha la Licenciatura en Ciencias Policiales realizaron el rector de la Universidad Estatal de Sonora y la Secretaría de Seguridad Pública, el cual arrancará el próximo jueves.La firma se realizó en el Palacio de Gobierno del Estado con Adolfo García Morales, secretario de Seguridad Pública y Horacio Huerta Cevallos, rector de la Universidad Estatal de Sonora.En dicho evento estuvo la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, quien indicó que esta firma es un paso trascendental para tener policías más capacitados.“Es muy difícil ganarse la confianza de la gente, yo lo he conseguido a base de mucho esfuerzo, pero vale la pena, no saben la gran satisfacción de sentir que la gran mayoría de las personas confían en ti y esa confianza solo se gana con trabajo, con capacitación y con entrega”, mencionó la Gobernadora.La Licenciatura en Ciencias Policiales en la UES arrancará el próximo jueves 8 de septiembre con 120 alumnos, en su mayoría policías activos, aunque pudieran llegar a 180 por la demanda.Adolfo García Morales expuso que se trabajará en un acuerdo de colaboración con el Instituto Superior de Seguridad Pública (Isspe), que encabeza Juan Miguel Arias Soto y la Universidad Estatal de Sonora, para sacar adelante el proyecto.“Es un plan de estudios muy completo que lo analizamos desde noviembre desde el año pasado y que dentro de tres años, tres meses esperamos la primera generación”, aseveró.Con esto se construye una plataforma de donde puedan tomar materias no presenciales para que puedan cubrir sus horarios laborales.Horacio Huerta Ceballos, rector de la Universidad Estatal de Sonora, explicó que el plan de trabajo se tomó de programas académicos ya establecidos en otros lugares adaptándolos a Sonora.“Son 10 cuatrimestres para lograr la Licenciatura y ya estamos diseñando la primer maestría para certificación y que va encaminado al tema de juicios orales”, detalló Huerta Cevallos.Durante la firma del convenio, celebrada en el Salón Constitución de Palacio de Gobierno, estuvieron presentes elementos de seguridad que formarán parte de esta primera generación de alumnos de la carrera de Ciencias Policiales por la Seguridad Ciudadana.